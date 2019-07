Im Rahmen der Weltkinder-Reihe wird in der Stadtbibliothek Gieing, Deisenhofener Str.20 von 16:30 – 17:15 für Kinder von 2 – 6 J. in türkischer Sprache vorgelesen.

„Einfach deutsch sprechen“ heißt es für alle Interessierten von 17:30 – 18:30 im Dialogcafe im Interim, Am Laimer Anger 2. Wer kommt, mit dem wird dort geredet!

Im offenen Atelier im KÖSK, Schrenkstr.8, kann jeder von 14 – 19 Uhr künstlerisch arbeiten oder sich ausprobieren. Dieser „Ortswechsel“ ist noch bis zum 14.Juli kostenlos möglich, die Räume sind barrierefrei.

Anlässlich der „Pride-Week“ führt Stadtrat Thomas Niederbühl von der Rosa-Liste um 14 Uhr durchs Rathaus. Treffpunkt ist am Fischbrunnen.

Ebenfalls zur Pride Week hält Wolfgang Scheel um 19:30 im SUB Vortrag in der Müllerstr.14 den Vortrag „Erich Mühsam- ein Vorkämpfer queerer Rechte“ und anschließend wird darüber diskutiert.

Bei Bellevue di Monaco in der Müllerstraße kann man um 18:00 eine kompetente Asylberatung bekommen.

Um kritische Inhaltsstoffe in der Kosmetik geht es bei der Veranstaltung um 18:30 in der Seidlvilla am Nikolaiplatz 1b und

im Gästehaus Domagk in der Margarethe-Schütte- Lihotzky-Str.15 auftreten um 20 Uhr bei „..made in Munich“ Jazzer aus der hiesigen Musikszene auf.