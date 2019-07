Bei diesen Temperaturen kann man auf ARTE ab 19.30 vielleicht ein wenig abchillen vor der Glotze: Und zwar mit einem Film quer durch Griechenland, vom Gipfel bis zum Meer. Limo und Bier und etwas Kühles zum Trinken sind im sommerlichen Pantoffelkino inklusive. Viel Vergnügen!

In der Mitbauzentrale in der Schwindstraße 1 spricht Natalie Schallerin über „Wohnen in München“. Beginn ist 19.00 Uhr, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sie können sich anmelden unter 089/ 579 38.

Nun zum NS- Dokumentationszentrum in der Max- Mannheimer – Platz 1. Es geht um Peter Neumaiers Erinnerungsbuch über seinen Großvater, der als Rechtsanwalt in der Nazizeit lebte. Das Buch trägt den bezeichnenden Titel: „Wehe dem, der allein ist.“ Der Autor stellt das Buch zur Diskussion, im Gespräch mit Professor Micha Brumlik, wie es möglich war, die Illusionen eines überzeugten Deutschen zu zerbrechen, der sich ab 1933 immer mehr als Fremder unter seinen Mitmenschen fühlt. Beginn 19.00 Uhr

Im Alten Speicher in Ebersberg gibt es etwas sicher Lustiges, nämlich das Muhsikal : „Die Kuh, die wollt ins Kino gehen!“ Muht muss Kuh haben und eine Prise Glück. Für Kinder und deren oftmals gestressten Eltern etwas zum Lachen mit viel Witz und Charme. Das Ganze entstammt der kreativen Feder von Margit Sarholz : In Dirndl und Stöckelschuhen begibt sich die Dorfkuh auf eine abenteuerliche Reise in die Stadt.

Im Backstage ist auch was los, ab 19. 00 Uhr, womit man die sommerlichen Abendstunden füllen könnte, und zwar – Titel – „Die schwarze Seite des Spießbürgertums“, inklusive und vor allem Rocker, die als besonders spießig und konservativ vorgeführt werden. Das Ganze changiert zwischen Science Slam, Ted Talk, Berichte und Comedy.