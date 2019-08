Hier das Wochenprogramm vom 05. – 09. August 2019

MONTAG, 05. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: „München – solidarische Stadt“ mit Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Außerdem: radio onda mit einem Beitrag über das feministischen Netzwerk Socorristas aus Argentinien und einem neuen Gesetz für die Unterstützung von Biolandbau in Uruguay.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauen für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik aus Amerika & Europa

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – A Matter of Groove

04.00 Uhr: Time for Jazz – A Matter of Groove

05.00 Uhr: Themensendung: Englisch als Normsprache in Liedtexten

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Themensendung: Englisch als Normsprache in Liedtexten

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Trinken mit Trump und Pendeln mit Ingo.

11.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Trinken mit Trump und Pendeln mit Ingo.

15.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 06. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In: Das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: Das wäre kein Mann für Heute und Jetzt: Charly Barnett, den wir in dieser Show präsentieren war ein Womenizer, ein Weiberheld. Er war so verliebt in die Frauen, dass er sie sogar, wenn nicht anders ging, heiratete. 11mal um genau zu sein. Aber er machte eine tolle Musik, was wir beweisen werden

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Die Themen: Unterrichten im Zelt – in Libanons Flüchtlingslagern für viele Kinder die einzige Chance / Fliegen und Gutes tun, angesichts der Klimadiskussion nicht so einfach – geht aber bei fly and help / Wer über Entwicklungshilfe redet, kommt an impact investment nicht vorbei. Was ist das ? Ein Gespräch mit Eva Bahner von oiko kredit.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: „München – solidarische Stadt“ mit Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Außerdem: radio onda mit einem Beitrag über das feministischen Netzwerk Socorristas aus Argentinien und einem neuen Gesetz für die Unterstützung von Biolandbau in Uruguay.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauen für Frieden und Freiheit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: „München – solidarische Stadt“ mit Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Außerdem: radio onda mit einem Beitrag über das feministischen Netzwerk Socorristas aus Argentinien und einem neuen Gesetz für die Unterstützung von Biolandbau in Uruguay.

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauen für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 07. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: der Bezirk Oberbayern mit den Schwerpunkten Inklusion und Pflege.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Mitarbeiterbeteiligung zur Krisenbewältigung. Der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Henrik Steinhaus zeigt in seinem Vortrag die Wirkungsweise der Mitarbeiterbeteiligung in Krisensituationen auf. Referent: Dr. Hendrik Steinhaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In: Das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: Das wäre kein Mann für Heute und Jetzt: Charly Barnett, den wir in dieser Show präsentieren war ein Womenizer, ein Weiberheld. Aber er machte eine tolle Musik, was wir beweisen werden

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

03.00 Uhr: LORA-Magazin – u.a. zum Tag gegen Lärm am 24. April und zum Thema Sterbehilfe

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Die Themen: Unterrichten im Zelt – in Libanons Flüchtlingslagern für viele Kinder die einzige Chance / Fliegen und Gutes tun – fly and help / impact investment – Ein Gespräch mit Eva Bahner von oiko kredit.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – u.a. zum Tag gegen Lärm am 24. April und zum Thema Sterbehilfe

08.00 Uhr: Swing In: Das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: Das wäre kein Mann für Heute und Jetzt: Charly Barnett, den wir in dieser Show präsentieren war ein Womenizer, ein Weiberheld. Aber er machte eine tolle Musik, was wir beweisen werden

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – u.a. zum Tag gegen Lärm am 24. April und zum Thema Sterbehilfe

13.00 Uhr:Fremde Heimat – Die Themen: Unterrichten im Zelt – in Libanons Flüchtlingslagern für viele Kinder die einzige Chance / Fliegen und Gutes tun – fly and help / impact investment – Ein Gespräch mit Eva Bahner von oiko kredit.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 08. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: „Salsa y más“ mit Chuck Herrmann.

DAB+

01.00 Uhr: Themensendung

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: der Bezirk Oberbayern mit den Schwerpunkten Inklusion und Pflege.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Mitarbeiterbeteiligung zur Krisenbewältigung. Referent: Dr. Hendrik Steinhaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Themensendung

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: der Bezirk Oberbayern mit den Schwerpunkten Inklusion und Pflege.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Mitarbeiterbeteiligung zur Krisenbewältigung. Referent: Dr. Hendrik Steinhaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 09. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO

10.00 Uhr: „Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr:„Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett mit Erich

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob