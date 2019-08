Dienstag, 06. August 2019 16:00 Uhr

Sendung Swing_In_mit Bob

Thema:

Das wäre kein Mann für Heute und Jetzt: Charly Barnett, den wir in dieser Show präsentieren war ein Womenizer, ein Weiberheld. Er war so verliebt in die Frauen, dass er sie sogar, wenn es nicht anders ging, heiratete.

11 mal um genau zu sein.

Aber er machte eine tolle Musik, was wir beweisen werden.