Hier das Wochenprogramm vom 12. – 16. August 2019

MONTAG, 12. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kundgebung zu Hiroshima

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Stadtentwicklung 2.0? Wie geht es weiter in München – was soll als nächstes angepackt werden? Das erfahren Sie im Gespräch von Detlev Sträter und Arno Lorz, dem Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung bei der Landeshauptstadt

20.00 Uhr: LORA international – Critical American Voices

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nacahrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you – satirischer Blick auf kreative Lösungen für den Klimawandel

06.00 Uhr: Arabische Redaktion: Thema Algerien, Tunesien, Iran

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you – satirischer Blick auf kreative Lösungen für den Klimawandel

09.00 Uhr: Arabische Redaktion: Thema Algerien, Tunesien, Iran

10.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Arabische Redaktion: Thema Algerien, Tunesien, Iran

14.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 13. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Eisner-Gewerkschaftshaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Playlist Austria

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kundgebung zu Hiroshima

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Stadtentwicklung 2.0? Wie geht es weiter in München – was soll als nächstes angepackt werden? Das erfahren Sie im Gespräch von Detlev Sträter und Arno Lorz, dem Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung bei der Landeshauptstadt

05.00 Uhr: LORA international – Critical American Voices

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Playlist Austria

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kundgebung zu Hiroshima

10.00 Uhr: Exotus

11.00 Uhr: Exotus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Stadtentwicklung 2.0? Wie geht es weiter in München – was soll als nächstes angepackt werden? Das erfahren Sie im Gespräch von Detlev Sträter und Arno Lorz, dem Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung bei der Landeshauptstadt

14.00 Uhr: LORA international – Critical American Voices

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 14. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Eisner-Gewerkschaftshaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Eisner-Gewerkschaftshaus

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 15. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: Mietmutterschaft. Vortrag von Dr. Renate Klein, Australien. Die Biologin Renate Klein, aktive Gegnerin der Gen- und Reproduktionstechnologie, hat ein neues Buch geschrieben: über Mietmutterschaft als Menschenrechtsverletzung an Frauen. Klein ist Mitgründerin von FINRRAGE (Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering) und des australischen feministischen Verlags Spinifex.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: Bücher – nicht nur für einen Sommer. Das bn phonstudio stellt 3 Autoren und ihre Bücher vor, die einladen, sich in diesem Sommer auf Entdeckungsreisen zu begeben, durch Natur, Kultur und Handwerk.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen. Dr. Peter Pommer im Gespräch mit Dr. Georg Ringsgwandl

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 16. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Unser Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Sao Paulo ist ein Moloch mit 12 Millionen Einwohnern. Wie es dennoch gelingt, ein wenig Lebensqualität für die Bewohner zu schaffen, erfahren Sie bei LORA Kultur.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: Mietmutterschaft. Vortrag von Dr. Renate Klein, Australien. Die Biologin Renate Klein, aktive Gegnerin der Gen- und Reproduktionstechnologie, hat ein neues Buch geschrieben: über Mietmutterschaft als Menschenrechtsverletzung an Frauen. Klein ist Mitgründerin von FINRRAGE (Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering) und des australischen feministischen Verlags Spinifex.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: Bücher – nicht nur für einen Sommer. Das bn phonstudio stellt 3 Autoren und ihre Bücher vor, die einladen, sich in diesem Sommer auf Entdeckungsreisen zu begeben, durch Natur, Kultur und Handwerk.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen. Dr. Peter Pommer im Gespräch mit Dr. Georg Ringsgwandl

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: Mietmutterschaft. Vortrag von Dr. Renate Klein, Australien.

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: 3 Autoren und ihre Bücher, die einladen, sich in diesem Sommer auf Entdeckungsreisen zu begeben, durch Natur, Kultur und Handwerk.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen. Dr. Peter Pommer im Gespräch mit Dr. Georg Ringsgwandl

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Sao Paulo ist ein Moloch mit 12 Millionen Einwohnern. Wie es dennoch gelingt, ein wenig Lebensqualität für die Bewohner zu schaffen, erfahren Sie bei LORA Kultur.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more