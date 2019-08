Veranstaltungshinweise für SA, 10.08. SO, 11.08. MO, 12.08.

Samstag, 10.08.

Ab 13:00 Uhr findet in der Hans-Sachs-Straße, das Straßenfest statt. Dabei wird die Hans-Sachs-Straße zur Festmeile. Zum Geburtstag des schwulen Kommunikationszentrums SUB halten Infostände Materialien zu den Themen Politik, Gesundheit und Lifestyle bereit. Das Unterhaltungsprogramm beginnt um 13 Uhr mit „Die Presshoibe“, um 15 Uhr folgen „Mr Kosmix. Ab 17 Uhr spielt „Oren Marzam und um 19 gibts Partystimmung mit DJ Seba.

Ebenfalls ab 13 Uhr können Sie mitreden beim „MITdenken, MITreden, MITmachen“. Es finden Gespräche, Workshops und Vorträge statt, die sich mit Politik, Gesellschaft, Kultur und Umwelt beschäftigen. Außerdem werden Musik und Yoga-Workshops geboten. Das Ganze findet im „Import Export“ statt und ist als open end Veranstaltung geplant.

Im Ligsalz8 beginnt um 15 Uhr das 11. Gollierstraßenfest direkt vor dem Augustiner Bürgerheim. Es gibt Spanferkel, Kinderschminken, Livemusik und eine Hüpfburg.

Punkrock mit „Maid of Ace“ gibts um 20:30 Uhr in der Glockenbachwerkstatt. Die Ladys aus England heizen ein mit „female fronted Punkrock“. Außerdem sind zu hören „Latte+shöck“ und „No Matter“.

Die „13. Thomas-Bernhard-Nacht“ startet um 20:30 im La Cantina. Martin Pfisterer liest aus dem Erzählband „Goethe schtirbt“ und trägt Auszüge aus Bernhards „Städtebeschimpfungen“ vor.

SONNTAG, 11.08.

Beim „Bluesfest“ können sie Blues bei schönem Wetter am Rotkreuzplatz genießen. Um 14 Uhr spielen unter anderem „The Donnelly Connection“ und „Black Patti“. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich die Veranstaltung auf den 18.08.

Im Theatron findet um 19 Uhr ein musikalisches Fest mit Folk und Indie aus dem Balkan statt. Dabei treten die „Stray Colours“ auf. Im Vorprogramm spielen „Jakomo“ Blues und Country.

Und am Sonntagabend lädt die „Schwabinger Schaumschläger-Show“ zur Leseshow mit Moses Wolff, Michael Sailer und Christoph Theuss ein. Gastautoren und Musik werden von „Fionotop“ runden das Ganze ab. Beginn ist um 19:30 im Vereinsheim.

Zu Streetpunk von den „The Casualties“ können Sie im „Strom“ ab 21 Uhr tanzen. Kult pur!

Im Open-Air-Kino im Stadtsaalhof Fürstenfeld läuft um 21 Uhr der Dokumentarfilm „Anderswo. Allein in Afrika“ von Anselm Nathaniel Pahnke, der mit dem Fahrrad quer durch Afrika unterwegs war.

MONTAG, 12.08.

Die Finalisten des Nachwuchswettbewerbs „Sprungbrett Showcase“ können Sie im Theatron ab 19 Uhr erleben. Umsonst und draußen bei fast jedem Wetter.

Im Münchner Künstlerhaus wird um 20 Uhr im Rahmen des „Sommerkinos“ der französische Film „Picasso – Bestandsaufnahme eines Lebens“ gezeigt. Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2014 beschäftigt sich mit dem Nachlass und begibt sich auf Spurensuche in Picassos Werk.

Um 21 Uhr können Sie im „Strom“ Musik bei einem Konzert von „The Story So Far“ hören. Die Band um Leadsänger Parker Cannon gehört zur Spitze des Pop-Punk-Revivals.

Im Open Air Kino „Mond und Sterne“ präsentiert sich ein Kurzfilmprogramm mit dem Titel „International Ocean Filmtour“. Beginn ist um 21 Uhr.

Am Montagabend zeigt das City Atelier Kino den kanadischen Film „Giant Little Ones“ eine Coming of Age Geschichte zweier Freunde, deren Leben duech unvorhergesehene Ereignisse durcheinander gebracht wird. Beginn ist um 21:15 Uhr.

Viel Vergnügen!