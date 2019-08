Hier das Wochenprogramm vom 19. – 23. August 2019

MONTAG, 19. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Griechisches Haus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell mit Dr. Brenner. Thema: SPD-Krise-der Übergangsgesellschaft.

20.00 Uhr: LORA international – mit Heinz Schulze

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Thema: Neues in Sachen Wiener Lied von Manuel Hafner & Nadjas Cello. Außerdem: Neuerscheinungen aus Nordeuropa und Spanien.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Themensendung: das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Themensendung: das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Sao Paulo ist ein Moloch mit 12 Millionen Einwohnern. Wie es dennoch gelingt, ein wenig Lebensqualität für die Bewohner zu schaffen, erfahren Sie bei LORA Kultur.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Sao Paulo ist ein Moloch mit 12 Millionen Einwohnern. Wie es dennoch gelingt, ein wenig Lebensqualität für die Bewohner zu schaffen, erfahren Sie bei LORA Kultur.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 20. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: Kennen Sie das Bundesjugendjazzorchester? Nein?! Sollten Sie aber! Darum machen wir Sie jetzt mit dieser wuchtigen Bigband bekannt, in der keiner der Musiker älter als 25 sein durfte. Ausserdem eine Jam-Session von 11 Minuten unter der Leitung des Trompeters Buck Clayton und gesungen wird auch.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Sendungsthema: SPANISCHES EXIL – 80 JAHRE NACH DEM BÜRGERKRIEG: Exil in Frankreich und Frauen im Exil.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Flüchtling aus Afrika baut ein Boot und schenkt es der Gemeinde – Wir sprechen mit ihm und seinem Umfeld – Dazu Hintergrundinformationen und Musik aus Senegal.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen freien deutschsprachigen Radiosendern.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Playlist Austria

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell mit Dr. Brenner. Thema: SPD-Krise-der Übergangsgesellschaft.

05.00 Uhr: LORA international

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Playlist Austria

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Thema: Neues in Sachen Wiener Lied von Manuel Hafner & Nadjas Cello. Außerdem: Neuerscheinungen aus Nordeuropa und Spanien.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell mit Dr. Brenner. Thema: SPD-Krise-der Übergangsgesellschaft.

14.00 Uhr: LORA international

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 21. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Im Studio Sepp Dürr und Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger Oberbayern. Thema: „Heimat“ Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: Kennen Sie das Bundesjugendjazzorchester? Nein?! Sollten Sie aber! Darum machen wir Sie jetzt mit dieser wuchtigen Bigband bekannt. Ausserdem eine Jam-Session von 11 Minuten unter der Leitung des Trompeters Buck Clayton und gesungen wird auch.

02.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO. Sendungsthema: SPANISCHES EXIL – 80 JAHRE NACH DEM BÜRGERKRIEG: Exil in Frankreich und Frauen im Exil.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Flüchtling aus Afrika baut ein Boot und schenkt es der Gemeinde – Wir sprechen mit ihm und seinem Umfeld – Dazu Hintergrundinformationen und Musik aus Senegal.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen freien deutschsprachigen Radiosendern.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: Kennen Sie das Bundesjugendjazzorchester? Nein?! Sollten Sie aber! Darum machen wir Sie jetzt mit dieser wuchtigen Bigband bekannt. Ausserdem eine Jam-Session von 11 Minuten unter der Leitung des Trompeters Buck Clayton und gesungen wird auch.

09.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO. Sendungsthema: SPANISCHES EXIL – 80 JAHRE NACH DEM BÜRGERKRIEG: Exil in Frankreich und Frauen im Exil.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Flüchtling aus Afrika baut ein Boot und schenkt es der Gemeinde – Wir sprechen mit ihm und seinem Umfeld – Dazu Hintergrundinformationen und Musik aus Senegal.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen freien deutschsprachigen Radiosendern.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 22. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder über „Alte und Neue Medien“

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Alternative Suchttherapien

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – Aidshilfe

21.00 Uhr: Slut-Talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Im Studio Sepp Dürr und Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger Oberbayern. Thema: „Heimat“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Im Studio Sepp Dürr und Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger Oberbayern. Thema: „Heimat“

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 23. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Die schöne neue Welt des Internets.

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder über „Alte und Neue Medien“

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Alternative Suchttherapien

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

06.00 Uhr: Slut-Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder über „Alte und Neue Medien“

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Alternative Suchttherapien

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

15.00 Uhr: Slut-Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde