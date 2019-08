Hier das Wochenprogramm vom 26. – 30. August 2019

MONTAG, 26. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Portrait: Robert Palmer. Der Künstler hatte mit Liedern wie „Addicted To Love“ oder „Looking For Clues“ große Erfolge, vor allem ab Ende der 70er. Wir erzählen ein wenig aus seiner Geschichte und spielen dazu bekannte und weniger bekannte Lieder von Robert Palmer.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Veranstaltung vom 04. Juni 2019 des AK angreifbare Traditionspflege – Magazin von Mittenwald nach Distomo.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – Earthlink

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Unruhe in der Provinz

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 27. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde. Thema: Die Wimbachgrieshütte im Nationalpark Berchtesgaden wird 100 Jahre alt! Dazu ein Interview mit dem Münchener Vorsitzenden der NaturFreunde. „München muss handeln“ hat sich mit hinter die Forderungen von „Fridays for Future“ und „Scientists for Future“ gestellt. Wir wollen wissen, wie es nun weiter geht. Nicht ganz so bekannt sind die „Climbers for Future“; wir sprechen mit dem Gründer, der eine Petition zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens aufgesetzt hat.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Portrait: Robert Palmer. Der Künstler hatte mit Liedern wie „Addicted To Love“ oder „Looking For Clues“ große Erfolge, vor allem ab Ende der 70er. Wir erzählen ein wenig aus seiner Geschichte und spielen dazu bekannte und weniger bekannte Lieder von Robert Palmer.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Veranstaltung vom 04. Juni 2019 des AK angreifbare Traditionspflege – Magazin von Mittenwald nach Distomo.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – Earthlink

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Portrait: Robert Palmer.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Veranstaltung vom 04. Juni 2019 des AK angreifbare Traditionspflege – Magazin von Mittenwald nach Distomo.

10.00 Uhr: Unruhe in der Provinz

11.00 Uhr: Unruhe in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international – Earthlink

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 28. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang…

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio zu Gast: David Schlaffer; er hat in diesem Jahr sein Abitur gemacht und wir hören mal, was er damit anfangen will (2. Beitrag aus der kleinen Reihe: „Lebensplanungen junger Menschen 2019“)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde. Thema: Die Wimbachgrieshütte im Nationalpark Berchtesgaden wird 100 Jahre alt! Dazu ein Interview mit dem Münchener Vorsitzenden der NaturFreunde. „München muss handeln“ hat sich mit hinter die Forderungen von „Fridays for Future“ und „Scientists for Future“ gestellt. Wir wollen wissen, wie es nun weiter geht. Nicht ganz so bekannt sind die „Climbers for Future“; wir sprechen mit dem Gründer, der eine Petition zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens aufgesetzt hat.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde. Thema: Die Wimbachgrieshütte im Nationalpark Berchtesgaden wird 100 Jahre alt! Dazu ein Interview mit dem Münchener Vorsitzenden der NaturFreunde. „München muss handeln“ hat sich mit hinter die Forderungen von „Fridays for Future“ und „Scientists for Future“ gestellt. Wir wollen wissen, wie es nun weiter geht.

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 29. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder zu „50 Jahre Stonewall“

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – Giving-Tuesday

21.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Frauen und Abenteuer – Romantik, Philosophie, Beruf, Alltag und Reisen

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang…

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio zu Gast: David Schlaffer; er hat in diesem Jahr sein Abitur gemacht und wir hören mal, was er damit anfangen will (2. Beitrag aus der kleinen Reihe: „Lebensplanungen junger Menschen 2019“)

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Eine Stunde lang…

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio zu Gast: David Schlaffer; er hat in diesem Jahr sein Abitur gemacht und wir hören mal, was er damit anfangen will (2. Beitrag aus der kleinen Reihe: „Lebensplanungen junger Menschen 2019“)

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 30. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: ver.di-Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: In wenigen Tagen startet in Klagenfurt eines der größten europäischen Kunstprojekte im öffentlichen Raum. Der Basler Kunstvermittler Klaus Littmann füllt das Wörthersee-Stadion mit 299 ausgewachsenen Bäumen und holt so für zwei Monate einen Mischwald in ein städtisches Großstadion.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Martin Artz/ Pechwinkel – ein Krimi, rund ums Glockenbachviertel über einen Kunstraub.

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder zu „50 Jahre Stonewall“

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – Giving-Tuesday

06.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Frauen und Abenteuer – Romantik, Philosophie, Beruf, Alltag und Reisen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder zu „50 Jahre Stonewall“

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – Giving-Tuesday

15.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Frauen und Abenteuer – Romantik, Philosophie, Beruf, Alltag und Reisen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: In wenigen Tagen startet in Klagenfurt eines der größten europäischen Kunstprojekte im öffentlichen Raum. Der Basler Kunstvermittler Klaus Littmann füllt das Wörthersee-Stadion mit 299 ausgewachsenen Bäumen und holt so für zwei Monate einen Mischwald in ein städtisches Großstadion.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Martin Artz/ Pechwinkel – ein Krimi, rund ums Glockenbachviertel über einen Kunstraub.

21.00 Uhr: Themensendung

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik