Blickpunkt Balkan

Freies Radio LORA auf der 92.4 Montag um 21.30 Uhr

In unserer Balkansendung behandeln wir ein sehr interessantes Phänomen. Während die jungen Fachkräfte massenweise Serbien und die ganze Region verlassen, arbeitet ein Sternkoch als Gastarbeiter in Belgrad. Eyk Zimmer arbeitet zurzeit im Belgrader Luxushotel Square Nine.

Eyk Zimmer war 20 Jahre alt, als die Mauer fiel und er einer von 170 Köchen im Ostberliner PALAST HOTEL war. Seit dieser Zeit hat er in London, Manchester und Hongkong gearbeitet, kulinarische Preise gesammelt und als Sternekoch ist er seit 2018 Chef des Belgrader Luxushotel SQUARE NINE

Das Gespräch mit Eyk Zimmer führte in Belgrad für WDR- Forum Europa Autorin und Journalistin Danja Antonovic.

Viele Grüße von der Balkanredaktion,

Sadija