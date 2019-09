Hier das Wochenprogramm vom 16. – 20. September 2019

MONTAG, 16. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell. Thema: Die Erfindung der Zeit.

Es gibt drei Modernen. Jede hat einen eigenen Zeitbegriff entwickelt. Landwirtschaftliche Zeit, industrielle Zeit, digitale Zeit. Alle drei Zeiten strukturieren unser Leben ohne, dass wir es bemerken. Dadurch entstehen fehlerhafte Zuordnungen unserer Existenz. Menschen verstehen sich nicht, weil sie in anderen Zeitwelten leben. Dieses Rätsel aufzulösen hilft, die anderen Menschen zu verstehen und mit ihnen eine befreite Welt zu organisieren.

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. FIAN – Recht auf Nahrung.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nacahrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Thema: Musik-Empfehlungen auf dem Oktoberfest abseits der Party-Zelte. Studiogast: Josef Zapf (Niederbayerischer Musikantenstammtisch)

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Poesieboten

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Poesieboten

10.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Thema: Der Wert der Lyrik und wie sie heute gehandelt wird

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Poesieboten

14.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Thema: Der Wert der Lyrik und wie sie heute gehandelt wird

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 17. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Zweiter Teil des Festspielsommers im Radio Lora Jazzmuseum: Wir laden zu einem Live-Konzert der Big Band des Les Brown ins Hollywood Palladium. Neunzig Minuten feinster Bigband-Swing, unterbrochen in der Konzertpause durch eine Schaltung nach Carmel an der Pacific-Küste, wo der unvergleichliche Erroll Garner zu einem Konzert geladen hatte. Beide Konzert-Besuche sind das Ergebnis einer Zeitreise zurück in die 50ziger Jahre des letzten Jahrhunderts.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Thema: SPANISCHES EXIL – 80 JAHRE NACH DEM BÜRGERKRIEG: Exil in Mexiko

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Geflüchtete Frauen und Mädchen nicht nur unterbringen, sondern auch schützen. Zur Istanbul Konvention am 1.2.18

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell. Thema: Die Erfindung der Zeit.

Es gibt drei Modernen. Jede hat einen eigenen Zeitbegriff entwickelt. Landwirtschaftliche Zeit, industrielle Zeit, digitale Zeit. Alle drei Zeiten strukturieren unser Leben ohne, dass wir es bemerken. Dadurch entstehen fehlerhafte Zuordnungen unserer Existenz. Menschen verstehen sich nicht, weil sie in anderen Zeitwelten leben. Dieses Rätsel aufzulösen hilft, die anderen Menschen zu verstehen und mit ihnen eine befreite Welt zu organisieren.

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. FIAN – Recht auf Nahrung.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Thema: Musik-Empfehlungen auf dem Oktoberfest abseits der Party-Zelte. Studiogast: Josef Zapf (Niederbayerischer Musikantenstammtisch)

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell. Thema: Die Erfindung der Zeit.

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. FIAN – Recht auf Nahrung.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 18. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Polizei-Aufgabengesetz (PAG) in Bayern: Mit Rechtsanwalt Hartmut Wächtler aus München reden wir über die Verfassungsbeschwerden dagegen, den aktuellen Kommissionsbericht zum PAG und was das alles für Bayerns Bürger bedeutet

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Sepp Dürr und Martin Stümpfig, Grüner Landtagsabgeordneter. Thema: „Klimakatastrophe – Was tun?“ Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Zweiter Teil des Festspielsommers im Radio Lora Jazzmuseum: Wir laden zu einem Live-Konzert der Big Band des Les Brown ins Hollywood Palladium, inkl. Konzertausschnitte des unvergleichlichen Erroll Garner.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO. Thema: SPANISCHES EXIL – 80 JAHRE NACH DEM BÜRGERKRIEG: Exil in Mexiko

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Geflüchtete Frauen und Mädchen nicht nur unterbringen, sondern auch schützen. Zur Istanbul Konvention am 1.2.18

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Zweiter Teil des Festspielsommers im Radio Lora Jazzmuseum: Wir laden zu einem Live-Konzert der Big Band des Les Brown ins Hollywood Palladium, inkl. Konzertausschnitte des unvergleichlichen Erroll Garner.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO. Thema: SPANISCHES EXIL – 80 JAHRE NACH DEM BÜRGERKRIEG: Exil in Mexiko

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock and Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Geflüchtete Frauen und Mädchen nicht nur unterbringen, sondern auch schützen. Zur Istanbul Konvention am 1.2.18

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 19. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen. Interview mit Dr. Georg Ringsgwandl (Teil 2)

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Polizei-Aufgabengesetz (PAG) in Bayern: Mit Rechtsanwalt Hartmut Wächtler aus München reden wir über die Verfassungsbeschwerden dagegen, den aktuellen Kommissionsbericht zum PAG und was das alles für Bayerns Bürger bedeutet

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Sepp Dürr und Martin Stümpfig, Grüner Landtagsabgeordneter. Thema: „Klimakatastrophe – Was tun?“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Polizei-Aufgabengesetz (PAG) in Bayern: Mit Rechtsanwalt Hartmut Wächtler aus München reden wir über die Verfassungsbeschwerden dagegen, den aktuellen Kommissionsbericht zum PAG und was das alles für Bayerns Bürger bedeutet

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Sepp Dürr und Martin Stümpfig, Grüner Landtagsabgeordneter. Thema: „Klimakatastrophe – Was tun?“

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 20. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Themensendung: Religionsausübung im Alltag in Bayern. Fasten im Ramadan im deutschen Arbeitsalltag. Der Islam in Deutschland.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Die Kunst-Biennale in Venedig ist noch gut zwei Monate zu sehen. Wir waren bereits zur Eröffnung im Mai dort und stellen Ihnen nochmals einige Aspekte der weltweiten Nabelschau der Kunst vor.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen. Interview mit Dr. Georg Ringsgwandl (Teil 2)

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen. Interview mit Dr. Georg Ringsgwandl (Teil 2)

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Die Kunst-Biennale in Venedig ist noch gut zwei Monate zu sehen. Wir waren bereits zur Eröffnung im Mai dort und stellen Ihnen nochmals einige Aspekte der weltweiten Nabelschau der Kunst vor.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more