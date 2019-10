Magazinbeitrag: Direktversicherungen

Zwei Mitglieder des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten e.V. erklären im LORA Magazin, welche Auswirkungen das Gesundheitsmodernisierungesgestz GMG von 2004 auf die, von Arbeitgebern und Versicherungen gerne an Arbeitnehmer verkauften Direktversicherungen haben. In der Auszahlungsphase müssen die Versicherten Krankenkassenbeiträge zahlen, und zwar den doppelten Beitragssatz: Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Dadurch werden die Direktversicherungen in der Auszahlungsphase wenig attraktiv, es gehen rund 19 % der Sparbeiträge an die Krankenkassen.

