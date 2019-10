Das Puppenspiel vom „Dr.Brumm und seinen tollkühnen Abenteuern“ wird für Kinder ab 3.J. von Dienstag bis Freitag jeweils um 16:30 im Bürgersaal Fürstenried-Ost, Züricher Str.35, aufgeführt.

Einen Stammtisch für Mobbingbetroffene gibt es von 18:00 bis 20:00 in der Forschungsbrauerei Perlach, Unterhachinger Str. 76.

„Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt“ heißt es um 18:30 im Verkehrszentrum des Deutschen Museums am Bavaria Park 5. In einer Podiumsdiskussion geht es um die Frage, wie eine Stadtentwicklung aussehen müsste, um das Radfahren in Zukunft attraktiver zu machen. In einer Ausstellung können Sie sich parallel dazu über entsprechende Projekte aus aller Welt informieren.

Im SPD-Bürgerbüro in der Alten Allee 2 in Pasing informiert Sie um 19 Uhr der langjährige Leiter des Münchner Abfallwirtschaftsbetriebes darüber, ob wir , was Recycling betrifft, wirklich so fortschrittlich sind, wie wir glauben. Der Eintritt ist frei.

In der Seidlvilla am Nikolaiplatz 1 kann man um 20 Uhr das „Science Kabarett“ erleben. Umrahmt von der Musik vom Slammer Ramon werden Wissenschaft und Technik von der komischen Seite betrachtet.

Oder lieber was „Sinnstiftendes zur bayerisch-österreichischen Freundschaft“? Dazu liest der Austrofred um 20 Uhr in der Stadtbibliothek Neuhausen, Nymphenburger Str. 171a.