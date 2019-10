Hier das Wochenprogramm vom 14. – 18. Oktober 2019

MONTAG, 14. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: RAPion Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Vortrag von Werner Ruegemer – aus dem Anton-Fingerle Bildungszentrum

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Sondersendung zum Thema Mobilität in München: “Wohin bewegt sich die Stadt?” Besprochen werden aktuelle Probleme, Pläne der Stadt und das zivilgesellschaftliche Engagement für eine bessere Mobilität in München.

20.00 Uhr: LORA international – Critical American Voices

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nacahrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Themensendung: Lange Nacht der Münchner Museen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Themensendung: Lange Nacht der Münchner Museen

10.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur. NSU Hörspiel „Off the record“

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt werden Bücher jenseits des „Mainstream“ besprochem, Neuerscheinungen, die auf der Frankfurter Buchmesse wahrscheinlich keine Beachtung finden.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Lange Nacht der Münchner Museen

14.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur. NSU Hörspiel „Off the record“

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt werden Bücher jenseits des „Mainstream“ besprochem, Neuerscheinungen, die auf der Frankfurter Buchmesse wahrscheinlich keine Beachtung finden.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 15. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Thema: Swing im Nationalsozialismus: Wer Auslandssender hörte konnte im Zuchthaus landen, wie ein Kinospot warnte. Herr Goebbels aber ließ jazzen im Deutschen Europasender. Als Folge wurden dann holländische Musiker als “unerwünschte Personen” aus ihrem Land vertrieben und Major Glenn Miller grüsst seine deutschen Hörer.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Erste Hilfe auf See – die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer. In der Sendung kommt zunächst eine Sprecherin der Seerettungsinitiative „Sea-Eye“ zu Wort. Dann erzählt ein junger Eriträer von seiner Flucht über das Mittelmeer nach Europa. Wie eine Stadt zum „Sicheren Hafen“ wird, erläutert schließlich eine Vertreterin der Initiative „Seebrücke“.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: RAPion Bewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Vortrag von Werner Ruegemer – aus dem Anton-Fingerle Bildungszentrum

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Sondersendung zum Thema Mobilität in München: “Wohin bewegt sich die Stadt?” Besprochen werden aktuelle Probleme, Pläne der Stadt und das zivilgesellschaftliche Engagement für eine bessere Mobilität in München.

05.00 Uhr: LORA international – Critical American Voices

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: RAPion Bewegung

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Vortrag von Werner Ruegemer – aus dem Anton-Fingerle Bildungszentrum

10.00 Uhr: Exotus

11.00 Uhr: Exotus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Sondersendung zum Thema Mobilität in München: “Wohin bewegt sich die Stadt?” Besprochen werden aktuelle Probleme, Pläne der Stadt und das zivilgesellschaftliche Engagement für eine bessere Mobilität in München.

14.00 Uhr: LORA international – Critical American Voices

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 16. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Im Studio Sepp Dürr und Roberta Astolfi, Politische Akademie Tutzing. Thema: „Was lehrt uns der italienische Rechtspopulismus?“ Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Thema: Swing im Nationalsozialismus.

02.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Erste Hilfe auf See – die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Thema: Swing im Nationalsozialismus.

09.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Erste Hilfe auf See – die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 17. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: KO-Tropfen und Vergewaltigung. Nina Fuchs hat es erlebt: Sie wacht in einem Gebüsch auf und weiß nicht, wie sie dahin gekommen ist. Nach 6 Jahren wird der Mann gefunden, leugnet aber die Vergewaltigung, daraufhin stellt die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Nina nimmt das nicht hin und startet eine Online-Petition an die Generalstaatsanwaltschaft. Wir wollen sie dabei unterstützen und überlegen, was grundsätzlich getan werden muss, damit Vergewaltigung nach KO-Tropfen als Verbrechen ernstgenommen und mit harten Strafen geahndet wird.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Im Studio Sepp Dürr und Roberta Astolfi, Politische Akademie Tutzing. Thema: „Was lehrt uns der italienische Rechtspopulismus?“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Im Studio Sepp Dürr und Roberta Astolfi, Politische Akademie Tutzing. Thema: „Was lehrt uns der italienische Rechtspopulismus?“

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 18. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Unser Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema:das Münterhaus in Murnau und die Ausstellung mit Arbeiten von Senga Nengudi im Lenbachhaus

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: KO-Tropfen und Vergewaltigung. Ein Opfer berichtet.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: KO-Tropfen und Vergewaltigung. Ein Opfer berichtet.

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema:das Münterhaus in Murnau und die Ausstellung mit Arbeiten von Senga Nengudi im Lenbachhaus

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more