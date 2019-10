Hier das Wochenprogramm vom 21. – 25. Oktober 2019

MONTAG, 21. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Griechisches Haus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell mit Dr. Brenner. Thema: Mit der ständigen Beschwörung der Angst – als natürlich – wird die Furcht als Kulturverhalten aus der Politik verdrängt.

Vor allem die Rechte benutzt die sog. „Angst vor dem Fremden“ zur Immunisierung gegen die Verantwortung für die Zukunft der Welt. Dem kann nur im Wissen um eine vernünftige Furcht und Sorge entgegengetreten werden.

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Neuestem aus der Folkwelt

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: das Münterhaus in Murnau und die Ausstellung mit Arbeiten von Senga Nengudi im Lenbachhaus

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre. Die Münchner Autorin Marianne Ach und ihr neues Buch „Dieses schmale Stück Himmel über Paris“

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: das Münterhaus in Murnau und die Ausstellung mit Arbeiten von Senga Nengudi im Lenbachhaus

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre. Die Münchner Autorin Marianne Ach und ihr neues Buch „Dieses schmale Stück Himmel über Paris“

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 22. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde. Thema: Nachhaltige Mobilität in München. Zu Gast sind Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher und der Verkehrsexperte und ehemalige Bundestagsabgeordnete Winfried Wolf. Außerdem sprechen wir mit Andreas Groh vom ADFC München und befragen einen der Organisatoren einer Eltern-/Kindgruppe, wie sie es mit nachhaltiger Mobilität halten.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Gäste im Studio: Alexandra Metz (Metz Kindernest UG – internationaler Kindergarten in München: www.metz-kindernest.de/), Agnieszka Spizewska (Little Lab – Wissenschaft für Kinder: www.little-lab.de) und Musik präsentiert von DJ Naya (Natalia Kolodziej)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell mit Dr. Brenner. Thema: Mit der ständigen Beschwörung der Angst – als natürlich – wird die Furcht als Kulturverhalten aus der Politik verdrängt.

Vor allem die Rechte benutzt die sog. „Angst vor dem Fremden“ zur Immunisierung gegen die Verantwortung für die Zukunft der Welt. Dem kann nur im Wissen um eine vernünftige Furcht und Sorge entgegengetreten werden.

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Griechisches Haus

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell mit Dr. Brenner. Thema: Mit der ständigen Beschwörung der Angst – als natürlich – wird die Furcht als Kulturverhalten aus der Politik verdrängt. Dem kann nur im Wissen um eine vernünftige Furcht und Sorge entgegengetreten werden.

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 23. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang…

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde. Thema: Nachhaltige Mobilität in München. Zu Gast sind Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher und der Verkehrsexperte und ehemalige Bundestagsabgeordnete Winfried Wolf. Außerdem sprechen wir mit Andreas Groh vom ADFC München und befragen einen der Organisatoren einer Eltern-/Kindgruppe, wie sie es mit nachhaltiger Mobilität halten.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Gäste im Studio: Alexandra Metz (Metz Kindernest UG – internationaler Kindergarten in München: www.metz-kindernest.de/), Agnieszka Spizewska (Little Lab – Wissenschaft für Kinder: www.little-lab.de) und Musik präsentiert von DJ Naya (Natalia Kolodziej)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde. Thema: Nachhaltige Mobilität in München.

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Gäste im Studio: Alexandra Metz (Metz Kindernest UG – internationaler Kindergarten in München: www.metz-kindernest.de/), Agnieszka Spizewska (Little Lab – Wissenschaft für Kinder: www.little-lab.de) und Musik präsentiert von DJ Naya (Natalia Kolodziej)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 24. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder mit Liedern, die sich mit amourösen Beziehungen zwischen älteren Frauen und jüngeren Männern beschäftigen.

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Süchtig in der zweiten Lebenshälfte.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang…

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Eine Stunde lang…

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 25. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder mit Liedern, die sich mit amourösen Beziehungen zwischen älteren Frauen und jüngeren Männern beschäftigen.

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

06.00 Uhr: Sluttalk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder mit Liedern, die sich mit amourösen Beziehungen zwischen älteren Frauen und jüngeren Männern beschäftigen.

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

15.00 Uhr: Sluttalk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde