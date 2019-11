Hier das Wochenprogramm vom 04. – 08. November 2019

MONTAG, 04. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – Friedensforum DFG-VK. Thema: „Sicherheit neu denken – von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik“. Wir berichten über ein Alternativ-Konzept zur herkömmlichen, militärisch bestimmten Sicherheitspolitik. Entwickelt wurde es in den Reihen der evangelischen Landeskirche von Baden. Demnach soll zum Jahr 2040, komplett auf Militär verzichtet werden. Wir vertiefen das Thema in einem Interview mit Thomas Rödl, dem bayerischen Landessprecher der DFG-VK.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: AMOG – A Matter Of Groove

04.00 Uhr: AMOG — A Matter Of Groove

05.00 Uhr: Klimaherbst

06.00 Uhr: Klimaherbst

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Klimaherbst

09.00 Uhr: Klimaherbst

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: das 10. Münchner Literaturfest

11.00 Uhr: H wie Hörspiel

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Klimaherbst

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: das 10. Münchner Literaturfest

15.00 Uhr: H wie Hörspiel

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 05. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: Erinnerung an jene Jazzmusiker, die – “für Führer, Volk und Vaterland” im “Feld der Ehre” – ihr junges Leben lassen mussten. Es gibt nur ganz wenige Schallplatten, die von ihrem grossen Können zeugen. Wir präsentieren sie und zugleich im ersten Teil auch, wie die Swing-Musik lebte im besetzten Frankreich und in Prag

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: China ist in aller Munde – 70 Jahre Volksrepublik – der Vormarsch chinesischer Investoren – der Telekommunikationskonzern Huawai bekommt grünes Licht in Deutschland – Experten singen das Loblied auf neue Wirtschaftschancen dank der neuen Seidenstrasse – nur ein Chinese hat Vorbehalte.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard and Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch. Thema: Die Rache des Dionysos – die Selbstzerstörung des antiken Athens als Vorspiel zur Selbstzerstörung des Globus durch den verselbständigten Kapitalismus.

05.00 Uhr: LORA international – Friedensforum DFG-VK. Thema: „Sicherheit neu denken – von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik“. Wir berichten über ein Alternativ-Konzept zur herkömmlichen, militärisch bestimmten Sicherheitspolitik. Entwickelt wurde es in den Reihen der evangelischen Landeskirche von Baden. Demnach soll zum Jahr 2040, komplett auf Militär verzichtet werden. Wir vertiefen das Thema in einem Interview mit Thomas Rödl, dem bayerischen Landessprecher der DFG-VK.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch.

14.00 Uhr: LORA international – Friedensforum DFG-VK. Thema: „Sicherheit neu denken – von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik“.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 06. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Geschlechterbilder und -verhältnisse in anderen Kulturen/Religionen und ihr Einfluss auf den europäische Feminismus. Gibt es einen Angriff auf unsere „westlichen Werte“?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Prekäre Arbeitsverhältnisse an der Uni. Zu Wort kommen 3 MitarbeiterInnen von Universitäten: eine Linguistin, die auf selbständiger Basis Deutschkurse gibt, eine Ärztin, die in der medizinischen Forschung arbeitet und ein Honorarprofessor.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Moderation: Bernhard Ecker. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: Erinnerung an jene Jazzmusiker, die – “für Führer, Volk und Vaterland” im “Feld der Ehre” – ihr junges Leben lassen mussten. Es gibt nur ganz wenige Schallplatten, die von ihrem grossen Können zeugen. Wir präsentieren sie und zugleich im ersten Teil auch, wie die Swing-Musik lebte im besetzten Frankreich und in Prag

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: China ist in aller Munde – 70 Jahre Volksrepublik – der Vormarsch chinesischer Investoren – der Telekommunikationskonzern Huawai bekommt grünes Licht in Deutschland – Experten singen das Loblied auf neue Wirtschaftschancen dank der neuen Seidenstrasse – nur ein Chinese hat Vorbehalte.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: Erinnerung an jene Jazzmusiker, die – “für Führer, Volk und Vaterland” im “Feld der Ehre” – ihr junges Leben lassen mussten.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard and Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: China ist in aller Munde – 70 Jahre Volksrepublik – der Vormarsch chinesischer Investoren – der Telekommunikationskonzern Huawai bekommt grünes Licht in Deutschland – Experten singen das Loblied auf neue Wirtschaftschancen dank der neuen Seidenstrasse – nur ein Chinese hat Vorbehalte.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 07. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „The Report“, „Last Christmas“ und „Morgen sind wir frei“. Außerdem werden zwei mal 2 DVDs verlost!

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Geschlechterbilder und -verhältnisse in anderen Kulturen/Religionen und ihr Einfluss auf den europäische Feminismus. Gibt es einen Angriff auf unsere „westlichen Werte“?

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Prekäre Arbeitsverhältnisse an der Uni. Zu Wort kommen 3 MitarbeiterInnen von Universitäten: eine Linguistin, die auf selbständiger Basis Deutschkurse gibt, eine Ärztin, die in der medizinischen Forschung arbeitet und ein Honorarprofessor.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Geschlechterbilder und -verhältnisse in anderen Kulturen/Religionen und ihr Einfluss auf den europäische Feminismus. Gibt es einen Angriff auf unsere „westlichen Werte“?

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Prekäre Arbeitsverhältnisse an der Uni. Zu Wort kommen 3 MitarbeiterInnen von Universitäten: eine Linguistin, die auf selbständiger Basis Deutschkurse gibt, eine Ärztin, die in der medizinischen Forschung arbeitet und ein Honorarprofessor.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 08. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „The Report“, „Last Christmas“ und „Morgen sind wir frei“.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „The Report“, „Last Christmas“ und „Morgen sind wir frei“.

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In live mit Bob