Hier das Wochenprogramm vom 11. – 15. November 2019

MONTAG, 11. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap in Bewegung.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Jemen – der vergessene Krieg

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Originalton Stadtbaurätin – Wohin entwickelt sich München?

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Teil 2 des Vortrags von Bill McKibben – Der Planet in Gefahr

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: EXOTUS Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Stefan Metzger mit politischen Gedichten

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Stefan Metzger mit politischen Gedichten

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 12. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Beachten die Bundesländer Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen beim Einkauf soziale und ökologische Kriterien? Darüber sprechen wir mit dem EineWelt Netzerk Bayern, mit Vertreterinnen von Germanwatch und Femnet sowie mit dem bayerischen Landtagsabgeordneten Hep Monatzeder.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Rap in Bewegung.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Jemen – der vergessene Krieg

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Originalton Stadtbaurätin – Wohin entwickelt sich München?

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Teil 2 des Vortrags von Bill McKibben – Der Planet in Gefahr

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap in Bewegung.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Jemen – der vergessene Krieg

10.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

11.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Originalton Stadtbaurätin – Wohin entwickelt sich München?

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Teil 2 des Vortrags von Bill McKibben – Der Planet in Gefahr

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 13. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Thema: Das L200 in Zürich, ein Ort und seine Musik. Am 11. Oktober diesen Jahres veranstaltete Radio Lora Zürich ein Konzert im L200, zusätzlich zu dieser Musik wird der Ort L200 durch seine Nutzer*innen und den Trägerverein vorgestellt.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen.

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. mit Fritz und Julia Fritzsche: „Tiefrot und radikal bunt – Für eine neue linke Erzählung“ (Nautilus Flugschrift): „Eigentlich liegt der Beschiss offen zutage: Während der vergangenen zwanzig Jahre wurde Hartz IV erfunden, die Gesundheitsversorgung zusammengestrichen, die Altersvorsorge privatisiert und der Pflegenotstand verstetigt. Dazu dann das Mantra, unablässig wiederholt: Die Heimat ist bedroht, Flüchtlinge raus, Grenzen dicht, wenn die Fremden nicht wären, ginge es allen besser.“ Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Beachten die Bundesländer Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen beim Einkauf soziale und ökologische Kriterien? Darüber sprechen wir mit dem EineWelt Netzerk Bayern, mit Vertreterinnen von Germanwatch und Femnet sowie mit dem bayerischen Landtagsabgeordneten Hep Monatzeder.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Beachten die Bundesländer Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen beim Einkauf soziale und ökologische Kriterien? Darüber sprechen wir mit dem EineWelt Netzerk Bayern, mit Vertreterinnen von Germanwatch und Femnet sowie mit dem bayerischen Landtagsabgeordneten Hep Monatzeder.

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 14. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Giving Tuesday. Thema: Ehrenamt. Bald ist wieder Giving Tuesday (03.12.)! Deshalb reden wir über das Ehrenamt, was Menschen dazu motiviert, präsentieren Erfolgsgeschichten und führen ein Gespräch mit einem Glücksforscher.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Thema: Das L200 in Zürich, ein Ort und seine Musik. Am 11. Oktober diesen Jahres veranstaltete Radio Lora Zürich ein Konzert im L200, zusätzlich zu dieser Musik wird der Ort L200 durch seine Nutzer*innen und den Trägerverein vorgestellt.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen.

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. mit Fritz und Julia Fritzsche: „Tiefrot und radikal bunt – Für eine neue linke Erzählung“ (Nautilus Flugschrift): „Eigentlich liegt der Beschiss offen zutage: Während der vergangenen zwanzig Jahre wurde Hartz IV erfunden, die Gesundheitsversorgung zusammengestrichen, die Altersvorsorge privatisiert und der Pflegenotstand verstetigt. Dazu dann das Mantra, unablässig wiederholt: Die Heimat ist bedroht, Flüchtlinge raus, Grenzen dicht, wenn die Fremden nicht wären, ginge es allen besser.“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Thema: Das L200 in Zürich, ein Ort und seine Musik.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen.

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. mit Fritz und Julia Fritzsche: „Tiefrot und radikal bunt – Für eine neue linke Erzählung“ (Nautilus Flugschrift).

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 15. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Ein letzter Blick auf die Kunstbiennale in Venedig. Außerdem gibt’s eine kleine Auswahl von Neuerscheinungen, die wir anlässlich der Buchmesse Frankfurt empfehlen.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Giving Tuesday. Thema: Ehrenamt. Bald ist wieder Giving Tuesday (03.12.)! Deshalb reden wir über das Ehrenamt, was Menschen dazu motiviert, präsentieren Erfolgsgeschichten und führen ein Gespräch mit einem Glücksforscher.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Giving Tuesday. Thema: Ehrenamt. Bald ist wieder Giving Tuesday (03.12.)! Deshalb reden wir über das Ehrenamt, was Menschen dazu motiviert, präsentieren Erfolgsgeschichten und führen ein Gespräch mit einem Glücksforscher.

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Ein letzter Blick auf die Kunstbiennale in Venedig. Außerdem gibt’s eine kleine Auswahl von Neuerscheinungen, die wir anlässlich der Buchmesse Frankfurt empfehlen.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more