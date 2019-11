Herbst 2019 – Bilder und Skizzen von Günter Wangerin. Die November-ausstellung im Eine-Welt-Haus präsentiert Acrylbilder und Bleistiftskizzen zur Wirklichkeit dieser Tage, und die gehängt in einer Zeit, in der sich ein christlich-bayrischer Minister an seinem neunundsechzigsten Geburtstag über die Abschiebung von neunundsechzig Flüchtlingen freut, und das in einer Zeit auffallend vieler Einzeltäter.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr kostenlose Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Im Rahmen der Rumänischen Kulturtage zeigt das Filmmuseum die Komödie Pup-o má! Um 21.00 Uhr.

Morgen ist Sisters-of-Comedy-Tag in der Lach- und Schieß. Auf der Bühne nur Frauen, wie an jedem 12. November. Männer im Publikum sind willkommen! Eine Benefizveranstaltung u.a. mit Constanze Lindner und Claudia Koreck. Beginn ist um 20.00 Uhr.

Noch bis Dezember finden die Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen statt. Morgen stellt die Staatsanwaltschaft München von 15.00 – 17.00 Uhr das Video-Vernehmungs-Zimmer vor. Der Treffpunkt wird nach Anmeldung bekannt gegeben.

Magnus Brechtken vom Institut für Zeitgeschichte referiert über die Schicksale von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Kammerspiele in der NS-Zeit. Um 20.00 Uhr in der Kammer 1 der Kammerspiele.

Jahre der Verführung – Jahre des Untergangs: Das NS-Dokumentations-zentrum zeigt Farbfile aus Bayern von 1931-1945. Die Filmemacherinnen haben die Familiengeschichten hinter bis dato unentdeckten Privatfilmen aus der NS-Zeit erforscht. Anschließend gibt‘s ein Gespräch mit den Regisseurinnen, Andreas Bönte vom Bayrischen Rundfunk und anderen. Im NS-Dokumentationszentrum um 19.00 Uhr.

Der RIO-FILMPALAST zeigt um 15.00 Uhr : DEUTSCHSTUNDE nach dem Roman von Siegfried Lenz.