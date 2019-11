Im Kino Neues Maxim in der Landshuter Allee 33 laufen im Rahmen der „Bimovie 25 – Eine Frauenfilmreihe“ eine “The Rest I Make Up“ aus den USA von 2018 von Regisseurin Michelle Membran und „God Exists, Her Name is Petrunya“ von Regisseurin Teona Strugar Mitvska. Beide Filme werden im englischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt. „The Rest I make up“ ist Michelle Memrans erster Film. Es geht darin um eine an Demenz erkrankte Frau, deren eingeschränkte Welt etwas erhellt wird durch die Freundschaft zu einem jungen Mann. Der zweite Film macht deutlich,mit wie viel Engagement Frauen sich ihre selbstverständlichen Rechte erstreiten müssen – immer noch!

Bücher-und Literaturfreunde hergehört! Die 60. Münchener Bücherschau lädt ein – täglich von acht Uhr bis 24.00 Uhr im Gasteig. Dreihundert Verlage präsentieren ihre Neuerscheinungen; es finden Lesungen, Diskussionen und Vorträge und ein Kinderprogramm statt.

Mit der Ausstellung „Wie Krieg war in Hadern“ entwirft der Geschichtsverein Hadern ein detailgetreues Bild von der Zeit, „als das Hakenkreuz den Ort bestimmte“. Die Ausstellung im Guardini 90, Guardinistraße 90 ist täglich bis zum 15. November von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags auch von 17.00 bis 19.00 Uhr. Freier Eintritt!

In der Reihe um Louis Malle gibt es den Film „Auf Wiedersehen Kinder“aus dem Jahre 1987, ein Film über die Situation der Juden im von den Deutschen besetzten Frankreich aus der Sicht eines Kindes, das sich hinter Klostermauern sicher wähnt. Gezeigt wird der Film im Bürgersaal Fürstenried Ost, Züricher Straße 35 um 19.30 Uhr.

Anette Heinrich von KOFRA präsentiert ihre Doku „K.o. getropft: Leben nach dem Filmriss“ in der Baaderstraße 30. Beginn 19.30 Uhr.

Für zuhause bietet das Bayerische Fernsehen Interessantes: Um 22.45 Uhr läuft der Film über Georg Elser und sein fehlgeschlagenes Attentat auf Hitler „Elser – Er hätte die Welt verändert“.