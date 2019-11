Hier das Wochenprogramm vom 25. – 29. November 2019

MONTAG, 25. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Portrait: Roxy Music. Wie kaum eine andere Band haben die Mitglieder der englischen Band Roxy Music die Pop- und Rockszene beeinflusst und waren für das Entstehen der New Wave und New Romantic Szene prägend. Wir erzählen ein wenig aus der fast 50-jährigen Bandgeschichte und spielen dazu Lieder von Roxy Music.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: We are not numbers. Lesung Junge Stimmen aus Gaza. 2 Repräsentanten der Gruppe lesen aus dem gleichnamigen Buch und zeigen Bilder. 18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Unruhen in der Provinz

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Thema: SISTERS OF COMEDY und LADIES FIRST – Frauen auf die Bühne!

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Thema: SISTERS OF COMEDY und LADIES FIRST – Frauen auf die Bühne!

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 26. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Themen: Konsul Madaj – polnischer Unabhängigkeitstag am 11.11. – Polen nach den Parlamentswahlen; WOSP (Feiertagsorchester) in München, Forum Intilio – Maciej Ustjanowski, Phoenix Preisträger der Stadt München. Musik DJ Valdi

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Portrait: Roxy Music.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: We are not numbers. Lesung Junge Stimmen aus Gaza. 2 Repräsentanten der Gruppe lesen aus dem gleichnamigen Buch und zeigen Bilder.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Portrait: Roxy Music.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: We are not numbers. Lesung Junge Stimmen aus Gaza. 2 Repräsentanten der Gruppe lesen aus dem gleichnamigen Buch und zeigen Bilder.

10.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

11.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 27. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und… ohne Worte. Sonderausgabe. Vergessene Tote im Münchner Raum.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Themen: Konsul Madaj – polnischer Unabhängigkeitstag am 11.11. – Polen nach den Parlamentswahlen; WOSP (Feiertagsorchester) in München, Forum Intilio – Maciej Ustjanowski, Phoenix Preisträger der Stadt München. Musik DJ Valdi

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Themen: Konsul Madaj – polnischer Unabhängigkeitstag am 11.11. – Polen nach den Parlamentswahlen; WOSP (Feiertagsorchester) in München, Forum Intilio – Maciej Ustjanowski, Phoenix Preisträger der Stadt München. Musik DJ Valdi

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 28. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Trauma und Medien

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Thema: Verholzte Pflanzen. Herkunft, Definition, Verwendung, Pflege werden behandelt und es wird geklärt, warum Bäume indirekt zum Erdfieber beitragen.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Aidshilfe

21.00 Uhr: Slut-Talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und… ohne Worte. Sonderausgabe. Vergessene Tote im Münchner Raum.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und… ohne Worte. Sonderausgabe. Vergessene Tote im Münchner Raum.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 29. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: ver.di – Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: die erkenntnisreiche und sehenswerte Erika-Mann-Ausstellung in der Monacensia.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Das Graphophon

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Trauma und Medien

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Thema: Verholzte Pflanzen. Herkunft, Definition, Verwendung, Pflege werden behandelt und es wird geklärt, warum Bäume indirekt zum Erdfieber beitragen.

05.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

06.00 Uhr: Slut-Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Trauma und Medien

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Thema: Verholzte Pflanzen. Herkunft, Definition, Verwendung, Pflege werden behandelt und es wird geklärt, warum Bäume indirekt zum Erdfieber beitragen.

14.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

15.00 Uhr: Slut-Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: die erkenntnisreiche und sehenswerte Erika-Mann-Ausstellung in der Monacensia.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Das Graphophon

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik