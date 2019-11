1.) Beginnen wir mit dem Alpinen Museum, Praterinsel 5 .T Sabine Rösler und Rudi Erlacher verbreiten im Expertengespräch über den Naturschutz viel Interesse und Engagement. Beginn 19.00 Uhr.

2.) „Can´t relax in Ungarn“ – ist Thema einer Podiumsdiskussion mit Tobias Zick von der Süddeutschen Zeitung und Zoltan Szoboszlay. Ort: Bellevue di Monaco in der Müllerstraße 2, Zeit: 19.00 Uhr.

3.) Im Gemeindesaal der reformierten Kirchengemeinde II in der Kurt- Eisner – Straße 52, um 15.00 gibt es einen Vortrag, und zwar von Horst Münzinger , der die arabische Seite Siziliens beleuchtet.

4.) Fachkundige Beratung in Sachen Mobbing und Konfliktmanagement in kleinen Gruppen ist ein Angebot der Sanipep Apotheke im Einkaufcenter Neuperlach in der Ollenhauer Straße 6, um 19.00 Uhr.

5.) Der Eintritt zur Informationsveranstaltung „Klimaschutz“ ist frei. Wo?

In der Waldsaumstraße 16 ,19.30 Uhr.

6.) Unsinn im Sinn.Das zeigen Bilder von Wolfgang Leder. Zu sehen in einer Ausstellung im Kunsttreff Moosach bis zum 27. November, täglich von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, in der Donauwörther Straße 51.

7.) Im Filmmuseum am St. Jakobsplatz 1 werden Filme aus Norwegen gezeigt, wie zum Beispiel der Film von Regisseurin Katja Raganelli aus dem Jahre 1987: Ich möchte gerne strahlenförmig leben. Das Ganze läuft unter filmisches Portrait. Beginn 19.00 Uhr.

8.) Alte Bündnisse- neue Bedrohungen, Deutschlands Rolle in der Nato und der Welt – das ist ein Film von Michael Müller und Nick Golücke, der im EineWeltHaus in Raum 211/212 ab 19.00 Uhr gezeigt wird. ab 19.00 Uhr

9.) Der neue Wirtschaftsgigant Indien- Vortrag und Diskussion mit Referent Dr. Thomas Lange. Die Frage des Vortrags. Indien, immer noch Opfer des Imperialismus, des Kapitalismus oder des Patriarchats? Ort: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, Schwanthalerstraße 91, Zeit 19.00 Uhr.