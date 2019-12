Hier das Wochenprogramm vom 02. – 06. Dezember 2019

MONTAG, 02. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Welt der Filmmusik

04.00 Uhr: Welt der Filmmusik

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: ver.di – Senioren

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: ver.di – Senioren

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Erika-Mann-Ausstellung in der Monacensia

11.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Fallada/ Drei Erzählungen (Die Verkäuferin auf der Kippe, Vom Entbehrlichen und vom Unentbehrlichen, Unser täglich Brot)

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: ver.di – Senioren

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Erika-Mann-Ausstellung in der Monacensia

15.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Fallada/ Drei Erzählungen (Die Verkäuferin auf der Kippe, Vom Entbehrlichen und vom Unentbehrlichen, Unser täglich Brot)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 03. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in – Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert aus seinem Fundus Schätze der fünfziger Jahre mit Stars, die längst im Nichts des Vergessens gelandet sind – aber eben nicht bei uns im Jazzmuseum

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: fairer Handel und die Auswirkungen unserer Wirtschaftsweise auf den globalen Süden. Wir blicken insbesondere auf die faire Einkaufspolitik der Stadtverwaltung. Darüber sprechen wir mit der Fachstelle EineWelt, mit dem Sportamt und dem Gartenbauamt der Stadt, mit dem Unternehmen „Bad Boyz Ballfabrik und mit Flocert einer Zertifizierungsgesellschaft für den Fairen Handel.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy



DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 04. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Eine Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung über die von ihr in Auftrag gegebene Studie über die Situation von politischer Bildung an Schulen. Ergebnis: Wer hat, dem wird gegeben.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Die 5 Durchführungswege der Betriebsrenten. Betriebliche Altersversorgungen ist eine beliebte Anlageform unter Arbeitnehmer*Innen. Allerdings ist das Wissen darüber gering, nur wenige können das Konzept einer Betriebsrente erklären. In dieser Sendung werden die 5 Durchführungswege der Betriebsrenten analysiert. Studiogast: Alexander Tauchert, Betriebsprüfer

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Renate Anraths. Studiogast: Michaela Schäfer zu aktuellen Themen des Internets. „COOKIES – DIGITALE WEIHNACHTSPLÄTZCHEN“. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing in – Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert aus seinem Fundus Schätze der fünfziger Jahre mit Stars, die längst im Nichts des Vergessens gelandet sind – aber eben nicht bei uns im Jazzmuseum

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: fairer Handel und die Auswirkungen unserer Wirtschaftsweise auf den globalen Süden. Wir blicken insbesondere auf die faire Einkaufspolitik der Stadtverwaltung.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing in – Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert aus seinem Fundus Schätze der fünfziger Jahre mit Stars, die längst im Nichts des Vergessens gelandet sind – aber eben nicht bei uns im Jazzmuseum

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: fairer Handel und die Auswirkungen unserer Wirtschaftsweise auf den globalen Süden. Wir blicken insbesondere auf die faire Einkaufspolitik der Stadtverwaltung.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 05. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRA

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Official Secrets“, „Doctor Sleep“, „Der Leuchtturm“, „Motherless Brooklyn“, „The Peanut Butter Falcon“ und „Latte Igel und der magische Wasserstein“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Argumente gegen Tierversuche.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Eine Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung über die von ihr in Auftrag gegebene Studie über die Situation von politischer Bildung an Schulen. Ergebnis: Wer hat, dem wird gegeben.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Die 5 Durchführungswege der Betriebsrenten. Studiogast: Alexander Tauchert, Betriebsprüfer

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Renate Anraths. Studiogast: Michaela Schäfer zu aktuellen Themen des Internets. „COOKIES – DIGITALE WEIHNACHTSPLÄTZCHEN“.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Eine Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung über die von ihr in Auftrag gegebene Studie über die Situation von politischer Bildung an Schulen. Ergebnis: Wer hat, dem wird gegeben.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Die 5 Durchführungswege der Betriebsrenten. Studiogast: Alexander Tauchert, Betriebsprüfer

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Renate Anraths. Studiogast: Michaela Schäfer zu aktuellen Themen des Internets. „COOKIES – DIGITALE WEIHNACHTSPLÄTZCHEN“.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 06. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Themensendung: Kopftuch, Burka, Jogginghosen, Bikini und Burkini – Geschichte und Bedeutung von Kleidungsstücken zwischen den Kulturen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen anhand aktueller Ausstellungen das Künstlerpaar Jawlenski/Werefkin und den Dresdner Hermann Glöckner vor.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Official Secrets“, „Doctor Sleep“, „Der Leuchtturm“, „Motherless Brooklyn“, „The Peanut Butter Falcon“ und „Latte Igel und der magische Wasserstein“

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Argumente gegen Tierversuche.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Official Secrets“, „Doctor Sleep“, „Der Leuchtturm“, „Motherless Brooklyn“, „The Peanut Butter Falcon“ und „Latte Igel und der magische Wasserstein“

10.00 Uhr: A vez do brasil

11.00 Uhr: A vez do brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Argumente gegen Tierversuche.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen anhand aktueller Ausstellungen das Künstlerpaar Jawlenski/Werefkin und den Dresdner Hermann Glöckner vor.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr:A.M.O.G. – A Matter of Groove