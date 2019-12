Wissenschaft kontrovers – Wie sinnvoll sind Grenzwerte?

AutorInnen: Günter Löffelmann

Produktionsdatum: 15.12.2019

In der Sendung geht das Wissenschaft kontrovers Moderationsteam der Frage nach,

wie Grenzwerte in Technik und Medizin zustande kommen, wie sinnvoll sie sind und

was sie mit uns machen.

Infos zur Redaktion Wissenschaft kontrovers erhalten Sie über diesen Link.

Hier kann die Sendung nachgehört werden:

und hier können Sie die Sendung als Podkast downloaden.