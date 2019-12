Noch bis 23. Dezember findet das Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese statt. Das Nord Süd Forum hat seinen Stand wieder im Basarzelt aufgebaut. Am Wochenende öffnet der Stand bereits um 11.00 Uhr.

Im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr kostenlose Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Für eine kritische Soziologie: Stephan Lessenisch referiert in der LMU. Beginn ist um 18.15 Uhr.

Die Initiatoren des Volksbegehrens #6JahreMietenstopp möchten mit einer Mietenstopp-Performance kurz vor Weihnachten noch einmal auf die Mietenproblematik in der Stadt aufmerksam machen. Und auf das Volksbegehren, für das noch bis Anfang 2020 Unterschriften gesammelt werden für sechs Jahre Mietenstopp in Bayern. Ab 15.00 Uhr an der Dom-Pedro-Straße 19.

Das Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstr. 7 gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Schuldner-Beratung für Jugendliche bis 25 Jahre,

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Das Werkstattkino zeigt um 20.15 Uhr CAMPO, einen Dokumentarfilm über Europas größte Militärbasis außerhalb von Lissabon.