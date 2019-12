Veranstaltungstipps Samstag bis Montag

Veranstaltungstipps 21.12.2019 – 23.12.2019

Samstag

Um 20:00 Uhr tritt im Muffatwerk Ampere Lillly Among Clouds auf. Der Pop aus Würzburg kam beim letzten ESC-Vorentscheid auch sehr gut an. Die super talentierte Sängerin begeistert ihr Publikum immer wieder mit ihren sphärisch-melancholischen Songs.

Wer mehr auf Alternativ Rock steht, sollte morgen um 20:00 Uhr in die Glockenbachwerkstadt kommen. Dort treten die dreiköpfigen „Floating Nutshells“ zusammen mit Teacup Exhibition und Nilo Crow auf.

Im Heppel & Ettlich gibt um 20:00 Uhr Blank Weinek eine Lesung mit Musik. Unter dem Titel „Oh du gruselige Weihnachtszeit“ treten Harry Blank von Dahoam is Dahoam und Andreas Weinek auf.

Um 21:00 Uhr präsentieren die Kölner Witzbolde Erdmöbel „hoch melodische Refrains mit Texten die durch den Kopf tanzen.“ Mit dem Namen „Oh kommet doch all“ startet das Konzert im STROM.

Außerdem wird um 21:00 Uhr Kammer Queers, präsentiert von WUSS 3000, aufgeführt. Die Queeren Perfomances mit Party sind in der Kammer 2 zu sehen.

Sonntag

Im Lustspielhaus tritt um 14:00 und um 20:00 Uhr Science Busters mit Jesus war ein Fliegenpilz“ auf. Helmut Jungwirth, Martin Moder und Martin Puntgam stellen die großen Weihnachtsfragen.

Um 15:00 Uhr findet in der Deutschen Eiche eine Lesung von Alexander Metz statt. Unter dem Titel „Das Fräulein Tosca. Erinnerungen eines Fotomodells“, wird über das schicksalhafte Leben von Theresia Lew erzählt. Sie ist sogar höchst persönlich vor Ort!

Außerdem wird um 15:00 Uhr im Pelkovenschlössl die Szenische Lesung „Von Königen und der Anderswelt“ aufgeführt. Das Stück ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet und handelt von keltischen Mythen. Präsentiert wird das ganze von Ute Reiber und Manuel Boecher.

Jeder kennt den Song Africa von Toto. Wer etwas gutes tun und sich gleichzeitig diesen Song in allen nur erdenklichen Formen live anhören will, der sollte um 16:00 Uhr in St. Maximilian kommen. Dort spielen die Musikgruppen KY-Tes, Bud Spenzer Heart Chor, The Nice Nice, Go Brazil und Umme Block den Song 4 Stunden in verschiedenen Interpretationen. Die Erlöse aus dem Konzert gehen an die Stiftung HOPE Kapstadt.

Im Kleinen Theater Haar interpretieren die Schauspieler Charles Dicken´s Erzählung vom Wandel des habgierigen Geizhalses Ebenezer Scrooge durch den Geist der Weihnacht. Mit dem Namen „Rüdiger Bach: Scrooge – Eine Weihnachtsgeschichte“ fängt die Vorstellung um 18:00 Uhr an.

Um 20:00 Uhr tritt in der Backstage Halle Smash Into Pieces auf. Sie können einen aufregenden Mix aus Rock, Electro, Mainstreampop und einer beeindruckenden Liveshow genießen.

Montag

Am Tag vor Weihnachten können sie auf dem Tollwood im Hexenkessel Jonathan Gordon ab 16:30 Uhr mit seiner Mischung aus Folk, Blues und Americana genießen.

Um 19:00 Uhr sollten alle Kabarett Fans ins Parc Cafe kommen. Dort findet die kabarettistische Jahresabrechnung von Moses Wolff „Humoristen, Schlepper, Bauernfänger“ statt.

Sie haben noch nie einen Poetry Slam besucht? Dann gehen sie doch am Montag um 20:00 Uhr ins Lustspielhaus. Dort findet der 65. Schwabinger Poetry Slam statt. Kleinkünstler aller Art treten dort auf.

Ebenfalls um 20:00 Uhr findet im Milla der Krauthammer Vol.8 statt. Der Rock aus allen Richtungen wird von diversen Bands präsentiert.

Unser letzter Tipp für heute richtet sich an alle Hardcore-Punk Fans. Denn im Feierwerk Sunny Red tritt um 21:00 Uhr „All My Hate For“ auf, unterstützt von Kollateralschaden.