Hier das Wochenprogramm vom 06. – 10. Januar 2020

MONTAG, 06. Januar 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

18.00 Uhr: LORA-Magazin

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – Friedensforum DFG-VK

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Neuheiten aus der Folk- und Jazzwelt

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: AMOG – A Matter Of Groove

04.00 Uhr: AMOG – A Matter Of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir fahren mit Ihnen nach Murnau ins Münterhaus und besuchen außerdem die Ausstellung mit Arbeiten von Senga Nengudi im Lenbachhaus.

11.00 Uhr: Literatur-Verhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit einer Reportage über den Münchner Vorlesefrisör Dänny Beuerbach!

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir fahren mit Ihnen nach Murnau ins Münterhaus und besuchen außerdem die Ausstellung mit Arbeiten von Senga Nengudi im Lenbachhaus.

15.00 Uhr: Literatur-Verhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit einer Reportage über den Münchner Vorlesefrisör Dänny Beuerbach!

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 07. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: wie immer zum Jahreswechsel feiert das Radio Lora-Jazzmuseum alle jene Musiker die im letzten Jahr, also 2019 einhundert Jahre alt geworden wären. Zum Beispiel Erwin Lehn, der aus einer Radio-Tanzmusikkappelle eine der besten europäischen Bigbands baute. Oder Nat King Cole, den singenden Jazzpianisten, oder Anita O’Day die Sängerin, die sich selbst als “one of the boys” bezeichnete. Eine feine Geburstagsstunde mit ausgewählten Ton-Gemälden.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard and Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

05.00 Uhr: LORA international – Friedensforum DFG-VK

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Neuheiten aus der Folk- und Jazzwelt

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

14.00 Uhr: LORA international – Friedensforum DFG-VK

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 08. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Ein Portrait der Komponistin Florentine Mulsant (geb. 1962), die als erste Frau 2019 den SACEM-Preis für zeitgenössische Musik erhielt.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio. Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Moderation: Fritz Letsch. Florian Kirner stellt sein Buch vor: Leichter als Luft! Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: wie immer zum Jahreswechsel feiert das Radio Lora-Jazzmuseum alle jene Musiker die im letzten Jahr, also 2019 einhundert Jahre alt geworden wären. Zum Beispiel Erwin Lehn, der aus einer Radio-Tanzmusikkappelle eine der besten europäischen Bigbands baute. Oder Nat King Cole, den singenden Jazzpianisten, oder Anita O’Day die Sängerin, die sich selbst als “one of the boys” bezeichnete. Eine feine Geburstagsstunde mit ausgewählten Ton-Gemälden.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: wie immer zum Jahreswechsel feiert das Radio Lora-Jazzmuseum alle jene Musiker die im letzten Jahr, also 2019 einhundert Jahre alt geworden wären.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard and Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 09. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: mainly jazz, mostly women

17.00 Uhr: Spektrum – Giving tuesday

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Ein Portrait der Komponistin Florentine Mulsant (geb. 1962), die als erste Frau 2019 den SACEM-Preis für zeitgenössische Musik erhielt.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio. Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Moderation: Fritz Letsch. Florian Kirner stellt sein Buch vor: Leichter als Luft!

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Ein Portrait der Komponistin Florentine Mulsant (geb. 1962), die als erste Frau 2019 den SACEM-Preis für zeitgenössische Musik erhielt.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio. Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Moderation: Fritz Letsch. Florian Kirner stellt sein Buch vor: Leichter als Luft!

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 10. Januar 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: mainly jazz, mostly women

02.00 Uhr: Spektrum – Giving tuesday

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: mainly jazz, mostly women

09.00 Uhr: Spektrum – Giving tuesday

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob