Unsere Veranstaltungstipps für den Freitag

Fans der Swans, die schon seit vielen jahren kompromisslos starken Indierock machen, haben um 17 Uhr 30 ihren Pflichttermin im Werkstattkino. Das zeigt nämlich die tolle Dokumentation von Marco Posia, der diese avantgardistisch-wuchtige Postwavecoreband mehrere Jahre begleitet hat.

Im Münchner Literturbüro hat sich Birgit Maria Leitner mit literarisch-philosophischen Skizzen angesagt, die während ihrer Indienreisen entstanden sind. Ab 19 Uhr 30.

Steffen Kopetzky steht ab 8 auf dem Programm des Literaturhauses. Popaganda heisst sein, Zitat in-München, „wahrhaft großer amerikanischer Roman“.

An seine Schulzeit erinnert boshaft-komödiantsich Hans Klaffl mit seinem kabarettistischen „Nachschlag“ im Lustspielhaus. Ab 20 Uhr.

Wie auch die Auftritte diverser Bands zum Neunundzwanzigjährigen des backstage. Unter anderen am Start: Forced To Mode, Q-Box, Erdling, Florian Grey und der Circus of Fools.

Und den starken Klezmer von Haiva – featuring Andrea Pancur, können Sie sich ab 20 Uhr 30 im Fraunhofertheater geben. Gute Unterhaltung!