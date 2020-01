Hier das Wochenprogramm vom 20. – 24. Januar 2020

MONTAG, 20. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner. Thema: „Thema heute: „Die Globalisierung hat zur Politisierung der Religionen geführt. Als sektiererische Kunstreligionen werden sie weltweit zur Propagandawaffe in den neuen Kriegen.“

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. Hören Sie ein Gespräch mit der Krankenschwester Teresa, die demnächst im Südsudan für das Rote Kreuz arbeiten wird.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Höhepunkte aus Folk und Weltmusik.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: 3. Sendung Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft [?] „Vom ‚crowdworking‘ über ‚agile softwarentwicklung‘ zur ‚KI‘ (künstliche Interligenz)“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: 3. Sendung Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft [?] „Vom ‚crowdworking‘ über ‚agile softwarentwicklung‘ zur ‚KI‘ (künstliche Interligenz)“

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Das Münchner Lenbachhaus hat das Malerische in der Kunst genauer unter die Lupe genommen. Was wird wann, warum und wie auf die Leinwand gebracht?

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: 3. Sendung Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft [?]“Vom ‚crowdworking‘ über ‚agile softwarentwicklung‘ zur ‚KI‘ (künstliche Interligenz)“

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Das Münchner Lenbachhaus hat das Malerische in der Kunst genauer unter die Lupe genommen. Was wird wann, warum und wie auf die Leinwand gebracht?

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 21. Januar 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: das Radio Lora-Jazzmuseum feiert alle jene Musiker die im letzten Jahr, also 2019, einhundert Jahre alt geworden wären. Zum Beispiel Erwin Lehn, der aus einer Radio-Tanzmusikkappelle eine der besten europäischen Bigbands baute. Oder Nat King Cole, den singenden Jazzpianisten, oder Anita O’Day die Sängerin, die sich selbst als “one of the boys” bezeichnete. Eine feine Geburstagsstunde mit ausgewählten Ton-Gemälden.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: SPANIEN – NATION ODER PLURINATIONALER STAAT? (Teil 1) – DIE SPRACHEN SPANIENS. Das Kastilische konnte bis heute nicht alle Sprachen der Iberischen Halbinsel überlappern. Manche haben heute einen Status als Koamtsprachen, andere jedoch nicht oder noch nicht.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Zu Gast ist die aus dem Iran stammende Violinpädagogin Mona Pishkar, die das Programm “Mit klassischer Musik in eine andere Welt” entwickelte. Sie bereitet auch dieses Jahr wieder Schüler*innen in Münchner Berufsschulklassen auf das Benefizkonzert für Kolibri der Neuen Philharmonie München im Herkulessaal am 8. März 2020 vor. Über die Erfahrungen mit diesem Projekt sprechen Renate Bürner und Yolanda Schwager von Kolibri mit der Violinpädagogin.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner. Thema: „Thema heute: „Die Globalisierung hat zur Politisierung der Religionen geführt. Als sektiererische Kunstreligionen werden sie weltweit zur Propagandawaffe in den neuen Kriegen.“

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. Hören Sie ein Gespräch mit der Krankenschwester Teresa, die demnächst im Südsudan für das Rote Kreuz arbeiten wird.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner. Thema: „Thema heute: „Die Globalisierung hat zur Politisierung der Religionen geführt. Als sektiererische Kunstreligionen werden sie weltweit zur Propagandawaffe in den neuen Kriegen.“

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. Hören Sie ein Gespräch mit der Krankenschwester Teresa, die demnächst im Südsudan für das Rote Kreuz arbeiten wird.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 22. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Zu Gast im Studio Herbert Hanko – bekannt aus Film und Funk (Moderator, Schauspieler, uvm.) – sowie Vorstand des Vereins „Theater an der Würm“.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Tuncay Acar hat diesmal Jürgen Enninger zu Gast (Leiter des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München). Es wird in dem Gespräch um detaillierte Einblicke in die Tätigkeiten des Kompetenzzentrums gehen, aber auch um kritische Fragen nach Definitionen von Begriffen wie „Kultur- und Kreativwirtschaft“, oder „Metropolregion“, um statistische Fakten, aber auch um Visionen, die im allgemeinen in München im Umgang mit Kunst, Kultur und Kreativität vorherrschen, oder vielleicht eben auch nicht. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: das Radio Lora-Jazzmuseum feiert alle jene Musiker die im letzten Jahr, also 2019, einhundert Jahre alt geworden wären. Zum Beispiel Erwin Lehn, Nat King Cole oder Anita O’Day.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: SPANIEN – NATION ODER PLURINATIONALER STAAT? (Teil 1) – DIE SPRACHEN SPANIENS.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Zu Gast ist die aus dem Iran stammende Violinpädagogin Mona Pishkar, die das Programm “Mit klassischer Musik in eine andere Welt” entwickelte. Sie bereitet auch dieses Jahr wieder Schüler*innen in Münchner Berufsschulklassen auf das Benefizkonzert für Kolibri der Neuen Philharmonie München im Herkulessaal am 8. März 2020 vor.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: das Radio Lora-Jazzmuseum feiert alle jene Musiker die im letzten Jahr, also 2019, einhundert Jahre alt geworden wären. Zum Beispiel Erwin Lehn, Nat King Cole oder Anita O’Day.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: SPANIEN – NATION ODER PLURINATIONALER STAAT? (Teil 1) – DIE SPRACHEN SPANIENS.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock and Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Zu Gast ist die aus dem Iran stammende Violinpädagogin Mona Pishkar, die das Programm “Mit klassischer Musik in eine andere Welt” entwickelte. Sie bereitet auch dieses Jahr wieder Schüler*innen in Münchner Berufsschulklassen auf das Benefizkonzert für Kolibri der Neuen Philharmonie München im Herkulessaal am 8. März 2020 vor.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 23. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Neue Wege aus der Mediensucht

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit einem Ausblick auf die aufgrund ausgefallenen Winters beginnende Frühjahrssaison, Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen im grünen Bereich und das Saatgutfestival.

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV Inforadio

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Zu Gast im Studio Herbert Hanko – bekannt aus Film und Funk (Moderator, Schauspieler, uvm.) – sowie Vorstand des Vereins „Theater an der Würm“.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Tuncay Acar hat diesmal Jürgen Enninger zu Gast (Leiter des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München). Es wird in dem Gespräch um detaillierte Einblicke in die Tätigkeiten des Kompetenzzentrums gehen, aber auch um kritische Fragen nach Definitionen von Begriffen, um statistische Fakten, aber auch um Visionen.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Zu Gast im Studio Herbert Hanko – bekannt aus Film und Funk (Moderator, Schauspieler, uvm.) – sowie Vorstand des Vereins „Theater an der Würm“.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Tuncay Acar hat diesmal Jürgen Enninger zu Gast (Leiter des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München).

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 24. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: PRESSEKONFERENZ 2019. Jahresrückblick mit Arnulf Rating im Lustspielhaus.

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Neue Wege aus der Mediensucht

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit einem Ausblick auf die aufgrund ausgefallenen Winters beginnende Frühjahrssaison, Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen im grünen Bereich und das Saatgutfestival.

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV Inforadio

06.00 Uhr: Sluttalk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Neue Wege aus der Mediensucht

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit einem Ausblick auf die aufgrund ausgefallenen Winters beginnende Frühjahrssaison, Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen im grünen Bereich und das Saatgutfestival.

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV Inforadio

15.00 Uhr: Sulttalk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde