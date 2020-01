Veranstaltungstipps Freitag 24.1.2020

Unter dem Titel „Frühstück für Future“ findet um 09:00 im Cafe Luitpold eine Gesprächsrunde statt. Neben der Ex-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks kommt auch Bernhard Goodwin von der LMU und AktivistInnen von Fridays for Future vorbei.

Um 16:00 Uhr findet am St-Jakobs-Platz eine Demonstration gegen die gleichzeitige Provokation von Pegida – Aktivisten statt, die nahe dem Jüdischen Museum ihren antisemitischen Müll verbreiten wollen, das kann aufrechten Münchner DemokratInnen nicht gefallen, deshalb diese Kundgebung von München Ist Bunt gegen Antisemitismus in der früheren Hauptstadt der Bewegung.

Im Cafe Gramsci tritt um 19:00 Uhr die weltenbummelnde Schwedin Sofia Talvik mit ihrer Mischung aus Folk und Pop auf.

„Can´t relay in Brazilien“ ist der Titel einer Podiumsdiskussion, die um 19:30 im Bellevue Di Monaco startet. Zu Gast ist neben Mario Lopes als Choreograph auch Dr. Emilio Astuto als Rechtsanwalt für Völkerrecht und Menschenrecht. Titel: Can`t relax in Brasilien.

Um 20:00 Uhr können Siein der Feierwerk Krahnhalle das Finale des Newcomer Contests „Running for Best 2019“ des Kreisjugendrings miterleben. Mit dabei sind As it Rains, Basement79, Mad River und Bloodline.

Um die selbe Uhrzeit tritt im Gymnasium Neubiberg die Band „Ballon Pilot“ auf. Mit ihrer Record-Release-Show präsentieren sie filigrane Indiepop – Perlen.

Außerdem wird um 20:00 im Kösk unter dem Titel „Danach“ das Thema „Allein mit meinen Gedanken“ behandelt. Neben einem Kurzfilm, einer Fotoausstellung und einem Konzert, gibt es auch eine Tanzperformance unter Anderem von und mit Masha Mollenhauer, Moah Böhm und Cosma Joy.

Zu dieser Uhrzeit findet auch in der Muffathalle „Benvenuti in München“ statt, ein Gespräch über Integration von MigrantInnen mit Leoluca Orlando, Bürgermeister vpon Palermo, dem Musiker Pippo Polina und Vertretern der Münchner Zivilgesellschaft.

Mal wieder Lust auf Kabarett? Um 20:30 treten im Fraunhofer Theater Eberl & Vogelmayer mit ihrem bayrischen Musikkabarett auf.