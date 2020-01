Lets Dance in der Messestadt Riem! Kinder von 7 – 11 J können von 16 – 17 Uhr im Freizeitzentrum Quax in der Helsinkistr.100 für den Fasching trainieren, 12 – 18 -Jährige von 17 -18 Uhr.

Im Kunsttreff Moosach an der Donauwörther Str.51 ist täglich noch bis zum 2. Februar von 14 bis 18 Uhr die spannende Ausstellung „Salon Colore´2.0“ von Crossart International zu sehen.

Weniger schön, aber leider wichtig! Im ASZ Harlaching, Rotbuchenstr.32, informiert die Polizei von 14 – 16:30 zum Thema Betrug.

Der ehemalige Spiegelredakteur Dieter Bednarz liest um 18 Uhr im Einstein 28 (in der Einsteinstraße 28) aus seinem Buch „Zu jung für alt. Vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben“.

Das Studio Isabella zeigt um 18:30 den Episodenfilm „7 Tage in Havanna“ von 2012, in dem 7 renommierte Regisseure ihren persönlich Blick auf die Stadt werfen.

In der Rathausgalerie läuft gerade die Jahresausstellung #mitmünchnern-jetzt ist Zukunft. Um 19 Uhr können Sie dort mit Stadtbaurätin Elisabeth Merk und Expert*Innen diskutieren, wie und was und wo in München gebaut wird.

„Zwölf Monate attraktives Grün“ will uns Peter Janke mit seinem Vortrag über standortgerechtes Gärtners im privaten Grün bescheren. Wann und wo? Um 19:30 im Bürgerhaus Gräfelfing am Bahnhofpl.1,

und im Milla in der Holzstr.28 erwartet Sie um 20:30 eine Jam Session mit Jazz – Studierenden der Musikhochschule München und Gästen.