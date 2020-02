#StopAdani – Konzernkritik am Limit?: Nach der Entscheidung von Siemens, an dem Liefervertrag mit Adani festzuhalten, stehen der Münchener Konzern und seine Klimaziele weiter in der öffentlichen Kritik. An welche Grenzen stößt Konzernkritik für den Klimaschutz? Eine Podiumsdiskussion im Eine Welthaus mit mit Gästen aus Australien, von der sahraouischen Jugend und Beiträgen von Extinction Rebellion, Offenem Antikapitalistischem Klimatreffem und Fridays for Future. Beginn ist um 19.00 Uhr.Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr kostenlose Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Jean-Paul Sartre – Philosophie als Konflikt: Hermann Schlüter spricht im Rahmen der Reihe Aspekte der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Im Einstein um 10.00 Uhr.

Das Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstr. 7 gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Schuldner-Beratung für Jugendliche bis 25 Jahre,

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Der RIO-Filmpalst zeigt um 15.45 Uhr „DAS VORSPIEL“ von Ina Weise.