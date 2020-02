Am 11. Februar 2020 von 16 bis 17 Uhr über UKW 92,4 MHz

hören Sie die Sendung Jazz and more.

Thema:

In der Sendung sind einige Mitglieder der „Münchner Bläserkids“ mit im Studio.

Auch dabei die Leiterin Katharina Obermeier, die die Münchner Bläserkids im Februar 2010 gegründet hat.

Big Band Saund at its Best.