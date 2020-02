Helfen, Unterstützen, Solidarisieren – Ethnographien des Karitativen

Helfen, Unterstützen und Solidarisieren – all das muss praktisch geschehen.

Mit Theorie ist noch keinem geholfen. Aber Theorie und Wissenschaft ist dazu da das Wissen aus der Praxis zu sammeln. Unter anderem dafür findet in München vom 14. – 15.2.2020, also dieses Wochenende, die Tagung des Lernforschungsprojekts „Ethnographien des Karitativen“ statt. Sie vereint Beiträge von Student*innen eines einjährigen Lernforschungsprojektes am Institut für Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie mit Beträgen eingeladener Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen aus Unterstützungszusammenhängen.

Wir sprachen mit Patricia Tebri, einer der Studierenden und Vortragenden:

Weitere Infos unter: https://www.ekwee.uni-muenchen.de/aktuelles/aktuelle-veranstaltungen/ethnograhien-des-karitativen/index.html