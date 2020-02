Hier das Wochenprogramm vom 17. – 21. Februar 2020

MONTAG, 17. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Säkulare Welt und fundamentalistische Religion: Untersucht wird der Einfluss der christlichen Sekten auf die Politik der US-Regierung – Ursachen! und Tradition in der Klosterkultur.

20.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK& WeltMIX. 50. Sendung! Höhepunkte aus Weltmusik und Folk.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Sendereihe Lebensläufe. 1. Sendung: „Cate“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Sendereihe Lebensläufe. 1. Sendung: „Cate“

10.00 Uhr: Sicherheit neu denken: Friedenssicherung, gerechter Welthandel und die Rolle der Vereinten Nationen.

11.00 Uhr: Sicherheit neu denken: Friedenssicherung, gerechter Welthandel und die Rolle der Vereinten Nationen.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Sendereihe Lebensläufe. 1. Sendung: „Cate“

14.00 Uhr: Sicherheit neu denken: Friedenssicherung, gerechter Welthandel und die Rolle der Vereinten Nationen.

15.00 Uhr: Sicherheit neu denken: Friedenssicherung, gerechter Welthandel und die Rolle der Vereinten Nationen.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 18. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Thema: Bayern-Jazz – Einige der feinsten Museumsstücke mit Jo Kienemann, Barbara Dennerlein, Rainer Sander und danach dann “Trümmerjazz” oder: Als man zum Eintritt seine eigenen Kohlen mitzubringen hatte und sich die Musiker ihre Finger an Kerzen erwärmten.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: SPANIEN – NATION ODER PLURINATIONALER STAAT? (Teil 2) – KATALONIEN: historischer und soziopolitischer Hintergrund und Sprachen Kataloniens (um das Verständnis des aktuellen Konflikts zwischen Katalonien und Spanien zu erleichtern)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Ehrenamt in der Geflüchtetenarbeit. Wer sich in seiner Freizeit für Flüchtlinge einsetzen möchte, hat dazu viele Möglichkeiten. In der Sendung geben wir eine Reihe von Beispielen. Etwa das einer Lehrerin, die beim Flüchtlingsrat Asylberatung für Geflüchtete anbietet. Oder ein Pensionist, der sich mit seinem syrischen Sprachpartner austauscht – Er hilft ihm beim Deutschen und kann zugleich seine Arabisch-Kenntnisse vertiefen. Wie wichtig ehrenamtliche Arbeit für Flüchtlinge ist, zeigt auch eine 7-köpfige Familie aus dem Sudan. Der Münchner Flüchtlingsrat vermittelte eine Patenschaft für die Familie. Diese und andere berichten von ihrem Engagement.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Säkulare Welt und fundamentalistische Religion: Untersucht wird der Einfluss der christlichen Sekten auf die Politik der US-Regierung – Ursachen! und Tradition in der Klosterkultur.

05.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: Folk&WeltMix

11.00 Uhr: Folk&WeltMix

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Säkulare Welt und fundamentalistische Religion: Untersucht wird der Einfluss der christlichen Sekten auf die Politik der US-Regierung – Ursachen! und Tradition in der Klosterkultur.

14.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 19. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Thema: Bayern-Jazz – Einige der feinsten Museumsstücke mit Jo Kienemann, Barbara Dennerlein, Rainer Sander und danach dann “Trümmerjazz” oder: Als man zum Eintritt seine eigenen Kohlen mitzubringen hatte und sich die Musiker ihre Finger an Kerzen erwärmten.

02.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: SPANIEN – NATION ODER PLURINATIONALER STAAT? (Teil 2) – KATALONIEN: historischer und soziopolitischer Hintergrund und Sprachen Kataloniens.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Ehrenamt in der Geflüchtetenarbeit. Wer sich in seiner Freizeit für Flüchtlinge einsetzen möchte, hat dazu viele Möglichkeiten. In der Sendung geben wir eine Reihe von Beispielen.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Thema: Bayern-Jazz – Einige der feinsten Museumsstücke mit Jo Kienemann, Barbara Dennerlein, Rainer Sander und danach dann “Trümmerjazz” oder: Als man zum Eintritt seine eigenen Kohlen mitzubringen hatte und sich die Musiker ihre Finger an Kerzen erwärmten.

09.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: SPANIEN – NATION ODER PLURINATIONALER STAAT? (Teil 2) – KATALONIEN: historischer und soziopolitischer Hintergrund und Sprachen Kataloniens.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Ehrenamt in der Geflüchtetenarbeit. Wer sich in seiner Freizeit für Flüchtlinge einsetzen möchte, hat dazu viele Möglichkeiten. In der Sendung geben wir eine Reihe von Beispielen.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 20. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen. Thema: ISPO Munich 2020

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 21. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Die aktuelle Ausstellung des Planungsreferats zur Zukunft der Landeshauptstadt und die Ausstellung im Stadtmuseum: „Gesichter der Stadt“, die dort im Rahmen zahlreicher Videoportraits von Kurt Benning und Hermann Kleinknecht präsentiert wird.

20.00 Uhr: Musikalische Themensendung

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen. Thema: ISPO Munich 2020

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen. Thema: ISPO Munich 2020

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Die aktuelle Ausstellung des Planungsreferats zur Zukunft der Landeshauptstadt und die Ausstellung im Stadtmuseum: „Gesichter der Stadt“, die dort im Rahmen zahlreicher Videoportraits von Kurt Benning und Hermann Kleinknecht präsentiert wird.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more