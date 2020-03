Hier das Wochenprogramm vom 16. – 20. März 2020

MONTAG, 16. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner. Thema: „Der Kulturkampf um die Demokratie des Eigensinnes ist ein Epochenkampf. Gegen die Ideologie der „fossilen“ Besitz-Gesellschaft. Für die demokratische Rechtsordnung.“

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Poesieboten: Es gibt viele spannende poetisch-lyrische Beiträge von Claudia Westhagen, Nadine Felgentreff, Lisa Krüger und Brigitte Obermaier. Katharina Schweissguth erklärt, was es mit Buch-Upcycling auf sich hat. Elisa Zuther und Uli Hoch präsentieren einen Ausschnitt aus der lyrischen Liebes-Lesung „Das Wehen des Windes“. Als Höhepunkt gibt es am Schluss einen Ausschnitt aus der poetischen Lesung „ArgeWorte – Wortskulpturen“ von Mona May aus Wien, präsentiert von Peta Klotzberg und Peter Lang. – Moderation: CHRIS URAY

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Poesieboten (siehe oben)

10.00 Uhr: LORA Kultur – Poltische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Zu Gast: Autor Dieter Walter

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Poesieboten (siehe oben)

14.00 Uhr: LORA Kultur – Poltische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Zu Gast: Autor Dieter Walter

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 17. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: Eine ganze Stunde Holland-Jazz, die beweist, dass es dort mehr gibt als nur Tulpen und Käse: mit einer Bigband die ein Herz für Bayern hat, mit einem Piano-Vulkan namens Pia Beck, mit Rita Reys, eine Sängerin die den Swing verkörpert und und und

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: WELTAG DER POESIE – Ein Spaziergang mit einigen der wichtigsten Poeten und Poetinnen der spanischsprachigen Welt und ihre Poesie, dargeboten von charismatischer Musik schaffenden

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Zu Gast sind die Projektvertreterinnen Aylin Romeo und Miriam Finkentey und teilnehmende Jugendliche von Mikado und XChangeMUC, zwei Projekte der IG mit einem vielfältigen Angebot zur Integration und Inklusion junger Menschen mit Migrationsgeschichte.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner. Thema: „Der Kulturkampf um die Demokratie des Eigensinnes ist ein Epochenkampf. Gegen die Ideologie der „fossilen“ Besitz-Gesellschaft. Für die demokratische Rechtsordnung.“

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner. Thema: „Der Kulturkampf um die Demokratie des Eigensinnes ist ein Epochenkampf. Gegen die Ideologie der „fossilen“ Besitz-Gesellschaft. Für die demokratische Rechtsordnung.“

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 18. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Themensendung

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: Eine ganze Stunde Holland-Jazz, die beweist, dass es dort mehr gibt als nur Tulpen und Käse: mit einer Bigband die ein Herz für Bayern hat, mit einem Piano-Vulkan namens Pia Beck, mit Rita Reys, eine Sängerin die den Swing verkörpert und und und

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: WELTAG DER POESIE – Ein Spaziergang mit einigen der wichtigsten Poeten und Poetinnen der spanischsprachigen Welt und ihre Poesie, dargeboten von charismatischer Musik schaffenden.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Zu Gast sind die Projektvertreterinnen Aylin Romeo und Miriam Finkentey und teilnehmende Jugendliche von Mikado und XChangeMUC, zwei Projekte der IG mit einem vielfältigen Angebot zur Integration und Inklusion junger Menschen mit Migrationsgeschichte.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: Eine ganze Stunde Holland-Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: WELTAG DER POESIE

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock and Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Zu Gast sind die Projektvertreterinnen Aylin Romeo und Miriam Finkentey und teilnehmende Jugendliche von Mikado und XChangeMUC.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 19. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Themensendung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 20. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: wie haben historische Fotografien und Modelle die Ästhetik nachfolgender Künstlergenerationen geprägt? Außerdem bieten wir schon mal einen kleinen Einblick in die Ausstellung „Radioaktiv – Künstlerkollektive mit Sendungsbewusstsein“ im Lenbachhaus

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen.

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen.

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: wie haben historische Fotografien und Modelle die Ästhetik nachfolgender Künstlergenerationen geprägt? Außerdem bieten wir schon mal einen kleinen Einblick in die Ausstellung „Radioaktiv – Künstlerkollektive mit Sendungsbewusstsein“ im Lenbachhaus

21.00 Uhr: Time for Jazz – Kabarett und Kleinkunst. Sie hören eine Übernahme vom Freien Radio Bermuda.funk Rhein-Neckar. Gast im Studio ist eine Musik Kabarettistin: Barbara R. Grabowski die gern als Frau-G auftritt.

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more