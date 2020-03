München Freitag 20.03.2020 um 13:15

Eben ging in der bayerischen Staatskanzlei die Pressekonferenz zu Ende.

Ministerpräsident Söder und Staatministerium verhängt Ausgangsbeschränkung für Bayern – vorerst für 14 Tage.

Ab Samstag Nacht 0:00 Uhr tritt sie in Kraft. Es ist noch keine totale Ausgangssperre betont er, denn natürlich dürfen die Menschen zB. in die Arbeit und zum Einkauf gehen, dürfen an die frische Luft und in der Natur Joggen oder Spazieren. Auch mit dem Hund dürfen Sie Gassi gehen.

Voraussetzung ist, die nötigen Vorgaben werden eingehalten.

Hier können Sie die Bekanntmachung als PDF Datei einsehen.



Bei der Pressekonferenz richtete Söder einen dringenden Appell an die Bevölkerung, sich strikt an die Vorgaben zu halten, um nicht weitere Maßnahmen notwendig zu machen.

Der BR hat in einer Sondersendung (Rundschau extra) die Pressekonferenz übertragen und in seine Mediathek gestellt. Hier der Link dazu.

Bitte halten Sie sich an die Vorgaben um die Verbreitung des Corona-Virus zu unterbinden.