MONTAG, 30. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. FRAUENMONAT. Girls Teil 2. Wir spielen Lieder, die Girls im Titel tragen. Mit dabei sind Gabbie Hanna, Van Halen, P!nk, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Jemen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum. Heinz Schulze im Gespräch mit Carlos Herz

20.00 Uhr: Themensendung: Tierrettung München

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Thema: „Im Märzen der Frauen“

06.00 Uhr: Thema der Woche: Isabell Schmidhuber, die Leiterin von Karla51, informiert ausführlich über das Haus und seine Bewohnerinnen, Bernadette Schmid über das Angebot der Mobilen Dienste. Eine langjährige Bewohnerin berichtet uns über ihr Leben bei Karla. In der Kleiderkammer sprechen wir mit einer der Ehrenamtlichen und einer Besucherin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Thema: „Im Märzen der Frauen“

09.00 Uhr: Thema der Woche: Karla51

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche: Karla51

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 31. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder mit Stücken von Funny van Dannen

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Themen: Cybermobbing und Gaming-Abhängigkeit

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: An welchen Tagen wird das Neue Jahr in verschiedenen Ländern der Welt gefeiert – oder: Den Beginn eines Neue Jahres kann frau/man das ganze Jahr feiern!

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: New Country Show

23.00 Uhr: Lärmministerium



DAB+

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 01. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Corona und kein Ende, von der Absage der Leipziger Buchmesse bis heute.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Management Methoden. Mechanisierung, Industrialisierung, Automatisierung und Digitalisierung verändern die Arbeitsabläufe. Arbeitstechnischen Veränderungen verändern natürlich auch unser Management. Das Management mussten sich andere Methoden und Arbeitsweisen einfallen lassen. In dieser Sendung werden Management Methoden analysiert. Studiogast: Prof. Dr. Klaus Kost, Ruhruniversität Bochum

21.00 Uhr: Themensendung

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: New Country Show

11.00 Uhr: Lärmministerium

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 02. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Wegen Schließung der Kinos und Ausfall der Pressevorführungen diesmal ausnahmsweise mit dem Thema “Neu auf DVD”

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Ausstieg aus dem Tierversuch

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do brasil

DAB+

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Management Methoden. Mechanisierung, Industrialisierung, Automatisierung und Digitalisierung verändern die Arbeitsabläufe. In dieser Sendung werden Management Methoden analysiert. Studiogast: Prof. Dr. Klaus Kost, Ruhruniversität Bochum

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Management Methoden. Mechanisierung, Industrialisierung, Automatisierung und Digitalisierung verändern die Arbeitsabläufe. In dieser Sendung werden Management Methoden analysiert. Studiogast: Prof. Dr. Klaus Kost, Ruhruniversität Bochum

15.00 Uhr: Themensendung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 03. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: LORA hat viele historische Vorbilder, das zeigt die Ausstellung „Radioaktiv – Kollektive mit Sendungsbewusstsein“, die noch bis August bei freiem Eintritt im Lenbachhaus zu sehen ist. Ein Muss, sollte das Haus nach den Osterferien wieder geöffnet werden.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: A vez do brasil

11.00 Uhr: A vez do brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove