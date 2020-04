MONTAG, 06. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Themen: Corona in Lateinamerika und politischer Gefangener in Mexiko

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage. Themen: Corona – Homeoffice, Solidarität statt Amazon, Grundrechte in Zeiten der Krise

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion. Themen: Auslandsreisen – speziell in Balkanländer – in Zeiten von Corona und Ausschreibung für das Filmfestival in Sarajevo

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl

DAB+

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: LORA hat viele historische Vorbilder, das zeigt die Ausstellung „Radioaktiv – Kollektive mit Sendungsbewusstsein“, die noch bis August bei freiem Eintritt im Lenbachhaus zu sehen ist. Ein Muss, sollte das Haus nach den Osterferien wieder geöffnet werden.

11.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: LORA hat viele historische Vorbilder, das zeigt die Ausstellung „Radioaktiv – Kollektive mit Sendungsbewusstsein“.

DIENSTAG, 07. April 2020:

16.00 Uhr: Swing in – Das Radio Lora Jazzmuseum

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Themen: Was bedeutet die Corona Krise für Flüchtlinge und ihre Helfer? Gespräch mit einer Flüchtlingshelferin; Vergessene Kriege: Der JEMEN – Ausschnitte aus einer Informationsveranstaltung der evangelischen Stadtakademie und der Friedrich Ebert Stiftung, Referent Dr. Said AlDailami (Staatswissenschaftler, Buchautor)

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy



02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Themen: Corona in Lateinamerika und politischer Gefangener in Mexiko

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage. Themen: Corona – Homeoffice, Solidarität statt Amazon, Grundrechte in Zeiten der Krise

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Themen: Corona in Lateinamerika und politischer Gefangener in Mexiko

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage. Themen: Corona – Homeoffice, Solidarität statt Amazon, Grundrechte in Zeiten der Krise

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 08. April 2020:

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujour

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Themen: Christine Strobel hört nach 25 Jahren im Stadtrat und als Bürgermeisterin auf. Wir bringen ihre letzte Rede vom intern. Frauentag

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz Letsch

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

01.00 Uhr: Swing in – Das Radio Lora Jazzmuseum

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

04.00 Uhr: Fremde Heimat. Themen: Was bedeutet die Corona Krise für Flüchtlinge und ihre Helfer? UND: Vergessene Kriege: Der JEMEN

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

13.00 Uhr: Fremde Heimat. Themen: Was bedeutet die Corona Krise für Flüchtlinge und ihre Helfer? UND: Vergessene Kriege: Der JEMEN

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

DONNERSTAG, 09. April 2020:

16.00 Uhr: mainly jazz – mostly women

17.00 Uhr: Spektrum – AWO Fanprojekt

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa y más mit Chuck Herrmann

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujour

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Themen: Christine Strobel hört nach 25 Jahren im Stadtrat und als Bürgermeisterin auf. Wir bringen ihre letzte Rede vom intern. Frauentag

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

09.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujour

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Themen: Christine Strobel hört nach 25 Jahren im Stadtrat und als Bürgermeisterin auf. Wir bringen ihre letzte Rede vom intern. Frauentag

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage

FREITAG, 10. April 2020:

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Themensendung: „Wassili“ aus der Sendereihe „Lebensläufe“

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

01.00 Uhr: mainly jazz – mostly women

02.00 Uhr: Spektrum – AWO Fanprojekt

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

10.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In