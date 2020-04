Hier das Wochenprogramm vom 13. – 17. April 2020

MONTAG, 13. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap gegen-über

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Dr. Walter Rügemer

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Hören Sie ein Interview mit Stadtbaurätin a.D. Prof. Dr.-Ing. e.h. Christiane Thalgott. In unserem knapp einstündigen Gespräch thematisieren wir, unter anderem, was der Boden mit bezahlbarem Wohnen zu tun hat, welches die größten Erfolge in ihrer Amtszeit waren, was sie heute vielleicht anders machen würde und wo sie Chancen und Herausforderungen für die Entwicklung der Landeshauptstadt München sieht. Interview und Moderation: Gero Suhner

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Robert Fisk – Chaos in Middle-East

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Die kurdisch-deutsche Sendung

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: „Wassili“ aus der Sendereihe „Lebensläufe“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: „Wassili“ aus der Sendereihe „Lebensläufe“

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: „Wassili“ aus der Sendereihe „Lebensläufe“

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 14. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Früher war alles besser?! Ein Kindheitsvergleich.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so



DAB+

01.00 Uhr: Rap gegen-über

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Dr. Walter Rügemer

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Hören Sie ein Interview mit Stadtbaurätin a.D. Prof. Dr.-Ing. e.h. Christiane Thalgott. In unserem knapp einstündigen Gespräch thematisieren wir, unter anderem, was der Boden mit bezahlbarem Wohnen zu tun hat, welches die größten Erfolge in ihrer Amtszeit waren, was sie heute vielleicht anders machen würde und wo sie Chancen und Herausforderungen für die Entwicklung der Landeshauptstadt München sieht. Interview und Moderation: Gero Suhner

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Robert Fisk – Chaos in Middle-East

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap gegen-über

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Dr. Walter Rügemer

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Hören Sie ein Interview mit Stadtbaurätin a.D. Prof. Dr.-Ing. e.h. Christiane Thalgott

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Robert Fisk – Chaos in Middle-East

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 15. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Früher war alles besser?! Ein Kindheitsvergleich.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Früher war alles besser?! Ein Kindheitsvergleich.

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 16. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: Ist Grün das neue Gold? Nachhaltigkeitsansätze in Unternehmen.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el cielo de america latino

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 17. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Auch wenn in diesem Jahre die Leipziger Buchmesse wegen der Corona-Epidemie abgesagt werden musste, wir geben Tipps zu Neuerscheinungen am Buchmarkt. Und wir sagen Ihnen, was das Festival „Radikal jung“ in diesem Jahr zu bieten gehabt hätte, wenn es nicht wegen Corona abgesagt hätte werden müssen.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: Ist Grün das neue Gold? Nachhaltigkeitsansätze in Unternehmen.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

10.00 Uhr: Bajo el cielo de america latino

11.00 Uhr: Bajo el cielo de america latino

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: Ist Grün das neue Gold? Nachhaltigkeitsansätze in Unternehmen.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Auch wenn in diesem Jahre die Leipziger Buchmesse wegen der Corona-Epidemie abgesagt werden musste, wir geben Tipps zu Neuerscheinungen am Buchmarkt. Und wir sagen Ihnen, was das Festival „Radikal jung“ in diesem Jahr zu bieten gehabt hätte, wenn es nicht wegen Corona abgesagt hätte werden müssen.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more