MONTAG, 01. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: Die Radiojournalistin Britt Weyde hat unseren Mexiko Referent Daniel Tapia, der sich gerade in Mexiko Stadt befindet, getroffen und mit ihm über die Situation um COVID-19 in Mexiko gesprochen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Beginnend in Deutschland, hören wir kurz nach Sibirien, kehren zurück nach Mitteleuropa, verweilen etwas länger in Afrika, um über Spanien nach Skandinavien zu gelangen. Es gibt Balkanfolk, Russendisko, Afropop, Bolero und Flamenco mit etwas mehr jazzigen Tönen gewürzt als sonst.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Welt der Filmmusik

04.00 Uhr: Welt der Filmmusik

05.00 Uhr: Politische Lieder

06.00 Uhr: ver.di – Senioren

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: ver.di – Senioren

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir wiederholen eine Urlaubsreportage aus dem Jahr 2017 über das Tauferer- und Ahrntal in Südtirol.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: In ihrem Buch „Müslimädchen“ beschreibt Franziska Seyboldt ihr Trauma (TraumA) vom gesunden Leben.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: ver.di – Senioren

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir wiederholen eine Urlaubsreportage aus dem Jahr 2017 über das Tauferer- und Ahrntal in Südtirol.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: In ihrem Buch „Müslimädchen“ beschreibt Franziska Seyboldt ihr Trauma (TraumA) vom gesunden Leben.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 02. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in – Endlich wieder ein Live-Rundgang durch das Radio Lora-Jazzmuseum in dem heute vor allem grossformatige Meisterwerke präsentiert werden: Tongemälde grosser amerikanischer Big Bands.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema: Klagen des Bunds für Geistesfreiheit gegen den sog. Kreuzerlass von Ministerpräsident Söder und gegen die Novellierung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes. Außerdem: die historischen Staatsleistungen, die die beiden großen Kirchen angeblich aufgrund der Säkularisation geistlicher Territorien und Güter vor über 200 Jahren bekommen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Themen: Auf der Suche nach Gerechtigkeit: Nobelpreisträger Yunus nutzt Corona-Krise für besonderen Appell an Entscheidungsführer; Klimaaktivstin und Menschenretterin Carola Rackete will handeln statt hoffen; Weltreisender Ilija Trojanow sucht Gerechtigkeit und Solidarität; der Äthiopier Niguse erzählt seine Fluchtgeschichte durch die Sahara.

20.00 Uhr: Freie Radios. Das Lesewütige Kaffekränzchen (von RDL) über Bücher zum Thema Demenz

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy



DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: Die Radiojournalistin Britt Weyde hat unseren Mexiko Referent Daniel Tapia, der sich gerade in Mexiko Stadt befindet, getroffen und mit ihm über die Situation um COVID-19 in Mexiko gesprochen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: Die Radiojournalistin Britt Weyde hat unseren Mexiko Referent Daniel Tapia, der sich gerade in Mexiko Stadt befindet, getroffen und mit ihm über die Situation um COVID-19 in Mexiko gesprochen.

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Es gibt Balkanfolk, Russendisko, Afropop, Bolero und Flamenco mit etwas mehr jazzigen Tönen gewürzt als sonst.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 03. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Die Grenzen von Social Distancing.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Corona – Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Wie geht es durch Corona mit der Arbeitswelt weiter? Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf unsere Mobilität, die Stadtentwicklung, Geschäftsreisen, Dienstwagen – wenn viele zukünftig im Home Office arbeiten werden? Und was bedeuten virtuelle Konferenzen für die Betriebsratsarbeit? Interviewpartner: Prof. Dr. Klaus Kost – Wirtschaftsgeograph aus Bochum

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – Studiogäste: Ingrid Greif, Betriebsrätin bei der München Klinik und vom ver.di Fachbereich Gesundheit sowie: Dr. Ursula von Gierke, Fachärztin für Infektiologie, Tropenmedizin und Medizinische Ethik. Sie ist auch bei den Women in Global Health- Germany aktiv. Thema: Corona – Einschätzung der momentanen Situation und der momentanen Politik. Sind die Lockerungen richtig, kommt alles zu schnell oder muss alles noch schneller wieder „normal“ werden?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing in – Endlich wieder ein Live-Rundgang durch das Radio Lora-Jazzmuseum. Diesmal: Tongemälde grosser amerikanischer Big Bands.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema unter anderem: Klagen des Bunds für Geistesfreiheit gegen den sog. Kreuzerlass von Ministerpräsident Söder und gegen die Novellierung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema. Auf der Suche nach Gerechtigkeit

05.00 Uhr: Freie Radios. Das Lesewütige Kaffekränzchen (von RDL) über Bücher zum Thema Demenz

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing in – Endlich wieder ein Live-Rundgang durch das Radio Lora-Jazzmuseum. Diesmal: Tongemälde grosser amerikanischer Big Bands.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema unter anderem: Klagen des Bunds für Geistesfreiheit gegen den sog. Kreuzerlass von Ministerpräsident Söder und gegen die Novellierung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema. Auf der Suche nach Gerechtigkeit

14.00 Uhr: Freie Radios. Das Lesewütige Kaffekränzchen (von RDL) über Bücher zum Thema Demenz

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 04. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Die Grenzen von Social Distancing.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Corona – Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Interviewpartner: Prof. Dr. Klaus Kost – Wirtschaftsgeograph aus Bochum

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – Studiogäste: Ingrid Greif, Betriebsrätin bei der München Klinik und vom ver.di Fachbereich Gesundheit sowie: Dr. Ursula von Gierke, Fachärztin für Infektiologie, Tropenmedizin und Medizinische Ethik. Thema: Corona – Einschätzung der momentanen Situation und der momentanen Politik.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Die Grenzen von Social Distancing.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Corona – Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Interviewpartner: Prof. Dr. Klaus Kost – Wirtschaftsgeograph aus Bochum

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – Studiogäste: Ingrid Greif, Betriebsrätin bei der München Klinik und vom ver.di Fachbereich Gesundheit sowie: Dr. Ursula von Gierke, Fachärztin für Infektiologie, Tropenmedizin und Medizinische Ethik. Thema: Corona – Einschätzung der momentanen Situation und der momentanen Politik.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 05. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir kredenzen neben guter Musik einige gute Tropfen an vergorenem Traubensaft – unsere Weinausgabe in Coronazeiten!

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A vez do brasil

11.00 Uhr: A vez do brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir kredenzen neben guter Musik einige gute Tropfen an vergorenem Traubensaft – unsere Weinausgabe in Coronazeiten!

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove