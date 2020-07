Veranstaltungstipps für den Sommer

Veranstaltungstipps

Sommer in der Stadt, ab heute

Marktstandl, Fahrgeschäfte, Kulturbühnen, Aktionen für Kinder und Erwachsene, Sport und vieles mehr – mit vielen kostenlosen Angeboten. Fast überall in München: Auf öffentlichen Plätzen in den Stadtvierteln und in Biergärten. Im Olympiapark, auf der Theresienwiese und auf dem Königsplatz ist ein größeres Programm geplant. Auch auf dem Mariahilfplatz, dem Weißenburger Platz. dem Orleansplatz, dem Wittelsbacherplatz und im Werksviertel ist einiges los.

Kulturstrand an der Corneliusbrücke

Es ist schon ein paar Jahre, dass der Kulturstrand an der Corneliusbrücke über die Bühne ging – umso schöner, dass das auch in diesem Jahr trotz Corona klappt.

Zeit: Mittag bis Mitternacht, täglich

Programm? Einerseits gibt es immer wieder Livemusik von lokalen Bands, aber auch DJs werden Euch regelmäßig mit feinen Beats versorgen. Zudem ist ein Sportprogramm mit dem MTV München geplant. Informiert Euch einfach direkt auf der Website oder der Facebook-Seite des Kulturstrands

Morgen, Samstag: 4 x LaBrassbanda live in Biergärten, nämlich 12 Uhr: Hirschau im Englischen Garten, 14 Uhr: Hofbräukeller am Wiener Platz, 16 Uhr: Seehaus im Englischen Garten, 19 Uhr: Paulaner am Nockherberg. Tolles Gebläse, first class!

Ein Tipp für Sonntag: Feiert das zweijährige Jubiläum der Location „Alte Utting“. Das Kulturschiff auf einer stillgelegten Eisenbahnbrücke in Sendling feiert die Geburtstagsparty mit Jazz von Mojo Tonic und Musik von Loop the Ship und dem Bolandi Trio.

Wann geht’s los? Sonntag, 26.7., ab 11 Uhr – eine Reservierung wird empfohlen: reservierung@alte-utting.de