MONTAG, 03. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Thema Hiroshima

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik aus dem Hohen Norden (Baltikum, Finnland, Russland) und Afrika

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Welt der Filmmusik

04.00 Uhr: Welt der Filmmusik

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: ver.di – Senioren

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: ver.di – Senioren

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Sie hören die Wiederholung eine Lesung im Münchner Gasteig im Jahr 2009: Es geht um den italienischen Dichter Sandro Penna

11.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Alfred Bodenheimer/ Das Ende vom Lied: Rabbi Klein löst einen Kriminalfall in Zürich

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: ver.di – Senioren

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Sie hören die Wiederholung eine Lesung im Münchner Gasteig im Jahr 2009: Es geht um den italienischen Dichter Sandro Penna

15.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Alfred Bodenheimer/ Das Ende vom Lied: Rabbi Klein löst einen Kriminalfall in Zürich

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 04. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in. Das Radio Lora Jazzmuseum beschäftigt sich mit dem Rassismus im Jazz – im ersten Teil geht es um einen Vorfall in den USA-Südstaaten wo Nat King Cole verprügelt wurde, weil er mit einem weissen Orchester zusammen auf der Bühne musizierte. Und warum Roy Eldridge die Band des Gene Krupa verliess.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Themen: Sind die Anti-Corona-Maßnahmen Auftakt zu einer geheimen Weltregierung welche die gesamte Menschheit versklaven will? Wir sprechen über Verschwörungsmythen in der Katholischen Kirche. Dann hören wir Michèle Winklers Kritik zu den sog. Corona-Rebellen. Sie ist Referentin beim Komitee für Grundrechte und Demokratie. Und wir sprechen über die Wehrpflichtpläne der neuen Wehrbeauftragten.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Themen: Auf der Suche nach Gerechtigkeit: Nobelpreisträger Yunus nutzt Corona-Krise für besonderen Appell an Entscheidungsführer; Klimaaktivstin und Menschenretterin Carola Rackete will handeln statt hoffen; Weltreisender Ilija Trojanow sucht Gerechtigkeit und Solidarität; der Äthiopier Niguse erzählt seine Fluchtgeschichte durch die Sahara.

20.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy



DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Thema Hiroshima

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik aus dem Hohen Norden (Baltikum, Finnland, Russland) und Afrika

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Thema Hiroshima

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 05. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Anlässlich der 200. Sendung hören Sie einen Zusammenschnitt der positiven Abschlusssätze der Studiogäste.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing in. Das Radio Lora Jazzmuseum beschäftigt sich mit dem Rassismus im Jazz.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema unter anderem: Sind die Anti-Corona-Maßnahmen Auftakt zu einer geheimen Weltregierung welche die gesamte Menschheit versklaven will? Wir sprechen über Verschwörungsmythen in der Katholischen Kirche.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema. Auf der Suche nach Gerechtigkeit

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing in. Das Radio Lora Jazzmuseum beschäftigt sich mit dem Rassismus im Jazz.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema unter anderem: Sind die Anti-Corona-Maßnahmen Auftakt zu einer geheimen Weltregierung welche die gesamte Menschheit versklaven will? Wir sprechen über Verschwörungsmythen in der Katholischen Kirche.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema. Auf der Suche nach Gerechtigkeit

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 06. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Auf der Couch in Tunis“, „The King of Staten Island“, „Weltreise mit Buddha – Auf der Suche nach Glückseligkeit“, „Irresistible – Unwiderstehlich“, „Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra“, „The Roads Not Taken“, „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik. Thema: Argumente gegen Tierversuche

20.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Anlässlich der 200. Sendung hören Sie einen Zusammenschnitt der positiven Abschlusssätze der Studiogäste.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Anlässlich der 200. Sendung hören Sie einen Zusammenschnitt der positiven Abschlusssätze der Studiogäste.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 07. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: Führen Frauen in der (Corona) Kirse anders – oder erleben wir eine Re-Traditionalisierung? Wir hören vom Rahmenprogramm WomanPower bei der Hannover Messe Digital Days Auszüge von Podiumsdiskussionen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: „Wo der Cava wächst“: Wir wiederholen die Reportage einer Weinreise nach Katalonien.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Auf der Couch in Tunis“, „The King of Staten Island“, „Weltreise mit Buddha – Auf der Suche nach Glückseligkeit“, „Irresistible – Unwiderstehlich“, „Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra“, „The Roads Not Taken“, „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik. Thema: Argumente gegen Tierversuche

05.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Auf der Couch in Tunis“, „The King of Staten Island“, „Weltreise mit Buddha – Auf der Suche nach Glückseligkeit“, „Irresistible – Unwiderstehlich“, „Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra“, „The Roads Not Taken“, „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“.

10.00 Uhr: A vez do brasil

11.00 Uhr: A vez do brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik. Thema: Argumente gegen Tierversuche

14.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: „Wo der Cava wächst“: Wir wiederholen die Reportage einer Weinreise nach Katalonien.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove