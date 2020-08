MONTAG, 24. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Engel (Teil 1). Wir spielen Lieder, die den Engel im Titel tragen. Mit dabei sind New Order, David Sylvian, Gotthard, u.v.m

(Teil 2 folgt am Montag, 31.08.2020 um 16 Uhr)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Bericht aus Brasilien.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – Earth link. Thema: Sandabbau und dessen soziale und ökologische Folgen.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Kosmopolitischer Klangkörper.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: ‚Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt‘

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: „Tocati, Du bist dran!“: Wir wiederholen eine Reportage vom 12. Internationalen Festival der Straßenspiele in Verona im Jahr 2014. Partnerland war Mexiko.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft.

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: „Tocati, Du bist dran!“: Wir wiederholen eine Reportage vom 12. Internationalen Festival der Straßenspiele in Verona im Jahr 2014. Partnerland war Mexiko.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 25. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more. Unter anderem mit Jug-Bands. Eine Jug-Band ist eine Musikgruppe mit einem Jug-Spieler. Der Jug ist ein Tonkrug oder ähnliches Gefäß das angeblasen wird und auf diese Weise Bass-artige Töne erzeugt, aber auch andere, ausgefallenere und teils selbstgebaute Instrumente wie der Tonnen-Bass, das Waschbrett und das Kazoo sind Jugs.

17.00 Uhr: Trotz alledem. Aus der Reihe: „Kind sucht Zukunft“. Thema: „Störungen“ oder Lernhindernisse bei Kindern und Jugendlichen und deren gesellschaftliche und soziale Ursachen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Studiogast ist der polnische Konsul für Kulturangelegenheiten. Themen: 100. Jahrestag des Sieges über die Rote Armee bei der Schlacht um Warschau, „Wunder an der Weichsel 1920“, 40. Jahrestag der Streiks in der Danziger Leninwerft und Gründung der freien Gewerkschafts und Bürgerrechstbewegung „Solidarnosc“.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

10.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

11.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 26. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang…

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. live im Studio: die Musikerin Michaela Dietl – mit ihrem Akkordeon!

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München mit Tuncay Acar. Diesmal zu Gast: Der Pianist, Sänger und MC Alexander Samimi. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 27. August 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 28. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde