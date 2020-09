Veranstaltungstipps Samstag und Sonntag

Veranstaltungstipps für die nächsten Tage

Leider gibt es keine Karten mehr für die Konzerte im Rahmen der Sommerbühne im Olmpiastadion

Stattdessen haben wir folgende Angebote entdeckt:

Beim Cirkus Krone, Marsstr.43 erwartet Sie Samstag und Sonntag die lustigste Autowaschstrasse der Welt mit 20 Clowns und Artisten, für 15 € pro Auto.

Die Kulturbühne am Knödelplatz im Rahmen des Trachtivals verspricht jeje authentische Version bayrischer Volksmusik, die man bei Silbereisen und Co. so schmerzlich vermisst…

Am Samstag spielen J.B.O. im Rahmen des Backstage-Kultursommers – hart rockende Franken, deren spezieller Humor nicht jedermann`s Sache ist, Kult ist das allemal, ab 19 Uhr

Der wunderbar selbstironische Deutsch-Russe Vladimir Kaminer, DJ und brillanter Schriftsteller zu gleich, hat seinen Leseauftritt im Innenhof des Deutschen Museums, veranstaltet vom Lustspielhaus, nur am Sonntag ab 19 Uhr 30, Samstag ist zur selben Zeit am selben Ort Willy Astor am Start

Beim Kino am Olympiasee jeweils ab 20 Uhr gibt es am Samstag den großartigen Film Bohemian Rhapsody zu sehen, am Sonntag A Star Is Borne, ein bitterer Film über einen Folksänger, der dem Alkohol verfällt.

Eine wichtige Demonstration findet am Sonntag statt: Wer seine Solidarität mit den Abgebrannten und wieder Eingesperrten Flüchtlingen auf Lesbos zum Ausdruck bringen will, insbesondere seine Bereitschaft , von dort Evakuierte hier aufzunehmen, der sollte am Sonntag um 14 Uhr am Goetheplatz sein, für eine kommunale Aufnahme der nun seit Jahren Leidenden.

Ja und dann haben wir noch was ganz Besonderes: Den Wiesn-Einzug der KlimaheldInnen am Samstag morgen ab 10 Uhr, Aufstellung 9 Uhr 45 am Karl-Stützel-Platz, veranstaltet im Rahmen des Klimaherbstes, passend in Zeiten von Gletscherbrüchen und Feuerstürmen… Präsentiert wird Gebläsesound von Beat Protest Alasni und tolle MünchnerInnen: Die, die in München die Fackel der Verantwortung für das Klima vorneweg tragen. Nach 10 bewegt sich der Zug zur Thereisenwiese, Abschlusskundgenung ab ca. 12 Uhr, und klar, alles nur mit Maske!