1,5 Grad-Ziel verfehlt: Kritik am Regierungsentwurf für ein bayerisches Klimaschutzgesetz

Der lang angekündigte Regierungsentwurf für ein bayerisches Klimaschutzgesetz wird derzeit im Landtag beraten. Der gerade mal elf Paragrafen umfassende Entwurf war am 28. Mai in den Landtag eingebracht worden, am 23. September fand eine Anhörung im Landtag statt. Dort kritisierten die meisten Umweltexperten den Entwurf als viel zu lasch und unverbindlich.

Wir haben mit Ronja Endres, Referentin für politische Kommunikation beim BUND Naturschutz Bayern, über ihre Kritik am Entwurf der Staatsregierung gesprochen.

