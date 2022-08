31. Teil Klima in Bewegung – Waldbrände, sinkende Pegel, schmelzende Gletscher, schwere Vorwürfe gegen Polizeieinsatz bei Aktionstagen in Hamburg

Teil 31. Das Jahr schreitet schnell voran und mit ihm gefühlt auch die Klimakrise. In unserer heutigen Sendung sehen wir das vor allem beim Blick auf das Extremwetter in Deutschland und in unserem Interview mit dem Gletscherforscher Prof. Dr. Wilfried Hagg. Wir blicken auf über 670% mehr verbrannte Waldflächen in Hessen, -2cm Pegelstand am Niederrhein und Probleme in der Binnenschifffahrt. Wir sehen allerdings auch, dass einige nicht einfach schweigend zusehen, sondern sich einem Weiter-So in den Weg stellen. Der Aktivist Wolli berichtet uns vom System Change Camp in Hamburg von letzter Woche, wo blockierende Aktivist*innen seiner Einschätzung nach mit Foltermethoden zum Aufgeben gebracht werden sollte. Dazu haben wir wieder aktuelle Veranstaltungstipps.

31. Teil Klima in Bewegung – 17.08.2022 – 20:49 Minuten