Sportscheck München geht insolvent – Was wird aus den Mitarbeiter*innen?

Seit Wochen protestieren die ehemaligen Mitarbeitenden von Sport Scheck vor der insolvent gegangenen Filiale in der Münchner Innenstadt. In etwa 100 Mitarbeiter*innen, rund ein Drittel der Angestellten, verliert ihren Arbeitsplatz. Während zunächst von einer Wiedereröffnung an einem neuen Standort in München gesprochen wurde, ist davon nun keine Rede mehr. Von Konstantin Kalcher, gewerkschaftlicher Mitarbeiter und Tobias Fornahl, Mitarbeiter bei Sport Scheck München wollen wir wissen, wie der Niedergang des Unternehmens zu begründen ist und wie transparent das Insolvenzverfahren für die Mitarbeiter*innen verlaufen ist.

Interview von Tabea Poczka mit Konstantin Kalcher und Tobias Fornahl – 31.04.2024 – 12,25 Min.