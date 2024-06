Fridays for Future packt mit an und fordert echte Taten statt leerer Worte. Das ist die Reaktion auf die extremen Hochwasser der vergangenen Tage in Süddeutschland. Kurzerhand haben sie eine Delegation zusammengestellt, die vor Ort hilft, wo sie helfen kann. Sie setzen damit ein Zeichen für Menschlichkeit und Mitgefühl und schaffen damit weitere Aufmerksamkeit für die Lage beim Klimaschutz. Luca von den Fridays for Future ordnet die aktuelle Lage für uns ein.

Interview von David Westphal mit Luca, FFF – 05.06.2024 – 12:09 Minuten