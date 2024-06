Riskantes Spiel oder letzte Chance? Geoengineering als Mittel gegen den Klimawandel? Was ist Geoengineering eigentlich? Sind solche Methoden schon im Einsatz? Ist das Ganze unbedenklich? Und sollten wir als Gesellschaft in die Überlegungen über den Einsatz miteinbezogen werden? Diese Themen diskutieren wir in der aktuellen Folge von „Alles was…“. Unser Gast ist Klima-Ökonom Gernot Weber der uns live zugeschaltet aus den USA bei der Beantwortung dieser Fragen helfen wird. Schaltet ein, wenn es am 13.06. um 20Uhr wieder heißt: Alles was… Geoengineering zu einer guten Zukunft beitragen kann.