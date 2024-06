Im Juni 2024 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

nur einen Sendetermin zur Verfügung

auf UKW und im Internet Livestream.

… und zwar am 24. Juni, da wird vielerorts der Johannistag gefeiert.

Bei den Favourites gibt es daher diesmal Lieder,

die von Künstlern mit dem Vornamen Johannes

gesungen werden.

Also:

Gery’s + Tary’s Favourites am Johannistag

am Montag, 24. Juni 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Johannes aus Liverpool, Birmingham, Kingsley in Arkansas u.v.m.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream.



Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com

Vorschau: Die Nächste Wunschbox kommt im Juli:

Am Mittwoch, 31. Juli 2024 22:00 bis 24:00 Uhr

kommt die nächste Ausgabe der Wunschbox.

Da gibt’s wieder Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Schickt bitte eure Hörerwünsche und Geschichten dazu an gtwunschbox@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery