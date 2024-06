Gegensprechanlange

Nach vielen Jahren verabschiedet sich Fritz Letsch nun aus seiner Redaktion – der Gegensprechanlage. Nicht ohne vorher Nachfolger*innen zu gefunden zu haben, die seine Sendung nun weiter führen werden! Freuen Sie sich am Mittwoch, den 26.06. um 21 Uhr auf eine neue Ausgabe der Gegensprechanlage mit neuen Moderator*innen und dem Thema „Warum sind Konzertkarten in München so sauteuer?“

Dazu eingeladen haben wir Backstage-Chef Hans-Georg Stocker. Ein bis zwei kleinere Kulturprojekte in München – die A-Tram und der Optimale Kleinkunstscheiß – werden ebenfalls vorgestellt, denn sie machen sich gegen die Kulturgentrifizierung in München stark.